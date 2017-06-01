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  3. 01 Haziran 2017 17:22

O fotoğraf ünlü komedyenin başını yaktı

ABD Başkanı Trump'ın kafasının kanlı bir heykeliyle verdiği pozu sosyal medyada paylaşan komedyen tartışma yarattı. Tepkiler üzerine CNN'den uzaklaştırıldı.

O fotoğraf ünlü komedyenin başını yaktı
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ABD’li komedyen Kathy Griffin’in sosyal medyada paylaştığı fotoğraf sonu oldu. Fotoğrafçı Tyler Shields’a elinde Trump’ın kanlı kafasının maketiyle poz veren Griffin’in fotoğrafı sosyal medyada büyük bir tartışma yarattı.

Fotoğrafın yarattığı tartışmadan sonra hayranlarından ve fotoğrafı saldırgan bulan herkesten özür dileyen Griffin’ kötü haber CNN’den geldi.

Fotoğrafa başta ABD Başkanı Donald Trump olmak üzere birçok isim tepki gösterirken, CNN bugün Griffin ile yollarının ayrıldığını açıkladı. Bu yılki Yeni Yıl programında yer alması beklenen Griffin’in bu yıl program yapamayacağı açıklandı.

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