O ismin salgın sonrası hayali: ''Türkiye kendi AB'si kurar''

Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül, yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) sonuçlarının küresel ölçekte değişikliklere ve sarsıntıları yol açacağını savunduğu yazısında, "Türkiye, coğrafya için daha büyük bir çekim merkezi haline gelir. Kendi AB'sini (Avrupa Birliği) kurar, kendi güç havzasını inşa etmede büyük adımlar atma fırsatı yakalar." ifadelerini kullandı.

İbrahim Karagül, Avrupa Birliği'nin dağılabileceğini belirterek, "Londra-New York merkezli finans sistemi parçalanabilir. Çok kutuplu dünya şimdi başlıyor işte." diye yazdı.