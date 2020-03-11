O yazardan şok iddia: ''Saray'dan derhal tarafınızı seçin mesajı gitti''

Korkusuz yazarı Ahmet Takan, bugünkü köşe yazısında Ali Babacan'ın kurduğu DEVA partisine dair aldığı kulis bilgilerini aktardı. Takan, iki ağır top olarak nitelediği siyasi ismin partide neden yer almadığına dair çarpıcı bir iddia ortaya attı.

"Gerçek şu; söz konusu isimlere saraydan 'Derhal tarafınızı seçin' mesajı gitti." diyen Takan, "Panikleyen bu iki isim Gül ve Babacan’a mazeretlerini sunarak aflarını istediler. Biri, eşinin rahatsızlığını bahane ederek bundan sonra siyasetle uğraşmayacağını söyledi. Diğeri ise, 'Ben kurucular kurulu listesinde olmayayım. Şimdilik pek ortalarda görünmeyim.'" ifadelerini kullandı.

Takan'ın yazısının ilgili bölümü şu şekilde:

DEVA Partisi dertlere deva olur mu?…

Kuruluş dilekçesi önceki gün İçişleri Bakanlığı’na verilen Abdullah Gül himayeli partinin resmen kamuoyu önüne çıktığı ilk gün estirdiği hava beklenenin çok çok altında oldu. Bugüne kadar hep ikinci adam konumunda kalan Ali Babacan’ın lider özelliklerine sahip olmamasında mı yoksa kurucular kurulu listesinin aynı tas aynı hamam olmasından mı kaynaklandı?.. Farklı farklı yorumlar yapıldı Başkent’in siyasi kulislerinde. Değerlendirmelerdeki ortak noktaları şöyle özetleyebilirim;

Tüm çabalara rağmen, Abdullah Gül’ün parti üstündeki vesayet gölgesi silinemedi pek de silinecek gibi gözükmüyor.

Kurucular kurulu kadrosu pırıltılı değil. Bakalım Ali Babacan’ın kendisi ne yapacak?

Abdullah Gül’e rest çekmiş gibi bir fotoğraf verilerek Ali Babacan’a bir liderlik hikayesi yazma çalışmalarına başlandı ama tutmadı.

Dünkü haliyle AKP tabanından ne koparırlar?.. En baba tahminler yüzde 3 civarında seyrediyor. “Ahmet Davutoğlu bile bunlardan daha cesur ve gerçekçi çıkış yaptı” deniyor. Kısacası, DEVA’nın ilk gün çıkışı ve kurucular kurulu listesi siyasetin kulislerinde pek de karşılık bulmadı. Bu arada, DEVA’nın kuruluş sürecinde yaşanan sıkıntı iddiaları ilgili bazı kulis notlarını paylaşalım;

Abdullah Gül, kendisine gelenlere “Merak etmeyin. Bu kurucular kurulu kadrosu böyle gitmeyecek. Bu başlangıç, ileride çok değişiklikler olacak” diyor. Bu da, Abdullah Gül’ün partiye müdahalelerinin devam edeceğini gösteriyor.

Partinin kuruluşunda ve programının yazılmasında çok etkin olan iki ağır topun kurucular kurulu listesinde görülmemesi şaşkınlık yaratmıştı. Bunlar için “Abdullah Gül’e rağmen Ali Babacan yer vermedi” fısıltıları yayılmıştı. Gerçek şu; söz konusu isimlere saraydan “Derhal tarafınızı seçin” mesajı gitti. Panikleyen bu iki isim Gül ve Babacan’a mazeretlerini sunarak aflarını istediler. Biri, eşinin rahatsızlığını bahane ederek bundan sonra siyasetle uğraşmayacağını söyledi. Diğeri ise, “Ben kurucular kurulu listesinde olmayayım. Şimdilik pek ortalarda görünmeyim. Sonra bakarız” dedi.