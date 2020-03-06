OdaTV Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan tutuklandı

Önceki gün gazetemizin yazarı ve Odatv Sorumlu Haber Müdürü Barış Terkoğlu ve gazeteci Hülya Kılınç’ın tutuklanmasının ardından bugün de Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan hakkında aynı haberden dolayı tutuklama kararı verildi.

OdaTV Sorumlu Haber Müdürü Barış Terkoğlu ile muhabir Hülya Kılınç'ın tutuklandığı soruşturma kapsamında Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan avukatlarıyla birlikte ifade vermek için İstanbul Adliyesi'ne gitti. Pehlivan, ifadesinin ardından tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

OdaTV Sorumlu Haber Müdürü Barış Terkoğlu ile muhabir Hülya Kılınç, Libya şehidi MİT mensubunun cenaze görüntülerinin yer aldığı haberi yayınladıkları gerekçesiyle önceki gün tutuklanmıştı.

OdaTV Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan da aynı soruşturma kapsamında savcılığa ifade vermek için bugün adliyeye gitti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadeye çağrılan Pehlivan, adliye önünde açıklama yaptı.

"2011'DE FETÖ ODATV'Yİ KAPATMADI"

"Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Barış Terkoğlu ve biz 19 ay Silivri Cezaevi'nde tutuklu kaldık ve o duvarları aşıp çıktık gazeteciliğe devam ettik. Biz 2011 Türkiye'sinde bunu yaşarken Odatv kapatılmadı. FETÖ Odatv'yi kapatmadı ama bu günün hükümeti bu günün yönetimi bu günün devlet erkleri Odatv'yi kapattı. Ben şu an BTK'nın 'idari tedbir' iddiasıyla geçiçi olarak kapattığı iddiasıyla şu an okuruna ulaşamayan Odatv'nin Genel Yayın Yönetmeniyim. Burada Barış'ın da şüpheli olduğu davanın büyük ihtimalle sanığı olacağım onun için çağırdılar. Avukatlarımızı aradım bana yapılan usulün aynısı Barış Terkoğlu'na da yapılabilirdi. Tıpkı FETÖ'cüler gibi sabahın dördünde o eve polis gitmeyebilirdi."

BARIŞ PEHLİVAN DA TUTUKLANDI

Pehlivan ifadesinin ardından, tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. Savcılık Pehlivan'ı, 2937 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu'nun 27. maddesi kapsamında tutuklanması talebiyle nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti.

Odatv Sorumlu Haber Müdürü ve gazetemiz yazarı Barış Terkoğlu ile muhabir Hülya Kılınç’ın “MİT kanuna muhalefet” gerekçesiyle tutuklanmasının ardından soruşturmaya dahil edilen Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan da İstanbul Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.