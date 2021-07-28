Ödüllü isim CNN Türk'ten istifa etti

15 Temmuz 2016’daki darbe girişimi gecesinde darbecilerin bastığı CNN Türk binasındaki görüntüleri çekerek servis eden ödüllü kameraman, yaklaşık 9 yıldır çalıştığı kurumdan ayrıldı.

Demirören Medya bünyesindeki CNN Türk’te haber kameramanı olarak çalışan Ahmet Akpolat, ayrılık kararı aldı. 15 Temmuz darbe girişiminde darbeci askerlerin binaya giriş görüntülerini çekerek, servis eden deneyimli kameraman, yaklaşık 9 yıldır çalıştığı CNN Türk’ten ayrıldı.

Azerbaycan-Ermenistan savaşı sırasında, Azerbaycan güçlerinin Ermenistan İHA'sını vurduğu anlara ilişkin görüntüleri kaydeden Ahmet Akpolat, Mayıs 2021’de Türkiye Gazeteciler Cemiyeti tarafından ödüle layık görülmüştü.

AYRILIĞI SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ayrılığı duyuran Akpolat, ''2003 yılında stajyer olarak bu kapıdan içeriye giren çocuğun, o andan itibaren tek hayali vardı o da burada çalışmaktı. Sky Türk ve Haber Türk'te çalıştıktan sonra 2012 yılında hayalim gerçekleşmişti. Çok değerli insanlarla çalıştım. Çok şey öğrendim. Bana çok şey kattı burası. Şimdi veda zamanı. Birlikte çalıştığım, bende emeği olan herkese çok teşekkür ederim.'' ifadelerini kullanarak, CNN Türk'e veda etti.

AHMET AKPOLAT KİMDİR?

1980 yılında İstanbul doğan Ahmet Akpolat, ilk, orta ve lise öğrenimini İstanbul'da tamamladı. Harran Üniversitesi Radyo Televizyon Bölümü’nden mezun olan Ahmet Akpolat, 2002’de CNN Türk haber merkezinde haber kameramanı asistanı olarak mesleğe başladı. Ardından, SKY Türk, Habertürk'te haber kameramanı olarak çalışan Ahmet Akpolat, yaklaşık 9 yıl çalıştığı CNN Türk’ten Temmuz 2021 itibarıyla ayrıldı.