Okan Bayülgen ekranlara geri dönüyor

Salı akşamları saat 21:30'da yayınlanacak Okan Bayülgen ile Nokta'nın ilk bölümü 8 Eylül Salı günü tv100 ekranlarında olacak.

İlginç bir formata sahip olan programın her bölümünde Okan Bayülgen birbirinden özel konukları ağırlayacak.

Her bölümde tek bir konuğun yer alacağı Nokta programında Okan Bayülgen kendi üslubyla soracak, konuğu yanıtlayacak. Peki yanıtlamak istemezse ne olacak? Bu sorunun yanıtı 8 Eylül'den itibaren her salı akşamı 21:30'da tv100 ekranlarında canlı yayında ortaya çıkacak.

Okan Bayülgen'in Show Radyo'daki programı da başlıyor

Okan Bayülgen ayrıca 8 Eylül'den itibaren Show Radyo'daki canlı programına da kaldığı yerden devam edecek. Bayülgen, hafta içi her gün 18.00-20.00 saatleri arasında Show Radyo'da dinleyicilerine seslenecek.

