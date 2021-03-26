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Okan Bayülgen'den olay itiraf: Seksi bırakmadım dedim, Selin bana geri döndü

Buket Aydın'ın sunduğu "Koltuk" adlı programın bu haftaki konuğu Okan Bayülgen, çarpıcı itiraflarda bulundu.

Buket Aydın'ın sunduğu Koltuk programının bu haftaki konuğu Okan Bayülgen oldu. Bayülgen, sosyal medyadan, z kuşağına, özel hayatından yaşam tarzına ilişkin birçok konuyu canlı yayında anlattı.

Buket Aydın'ın kendisine sorduğu "Neden zaman zaman özel hayatınızla ilgili rapor verme ihtiyacı duyuyorsunuz?" sorusunu yanıtlayan Bayülgen şunları söyledi:

 "SEKSİ BIRAKMADIM" DEDİM, SELİN GERİ DÖNDÜ"
Röportaj yaptığım kişi genç hanımefendi sürekli seks soruyor sürekli manşete çıkarmak istediği bir şey var.

En sonunda "seksi bıraktım kardeşim" dedim. Dalga geçtim. Sonrasında Selin beni bıraktı.

"Ben seksi bırakan kişiyle birlikte olmam"  dedi. "Yahu ben seksi bırakmadım sen biliyorsun" dedim. Sonra tekrar röportaj yaptım. "Bırakmadım" dedim Selin geri döndü.

Etiketler Okan Bayülgen seks itiraf
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