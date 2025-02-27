Okan Buruk'a ''FETÖ'' iması görevinden etti

Trendyol Süper Lig'te 0-0 beraberlikle biten ve futboldan çok maç sonrası açıklamaların konuşulduğu Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin ardından Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk ile ilgili "FETÖ" imalı bir yazı kaleme alan Yeni Şafak yazarı Tamer Korkmaz kovuldu.

Yeni Şafak gazetesi Yazarı Tamer Korkmaz, “Paralel Mönü’deki maydanozlu döner” başlıklı yazısında Galatasaray ile FETÖ operasyonu yapılan “Maydonoz Önder” adlı şirket arasındaki ilişkiyi anlatırken Okan Buruk için çarpıcı iddialarda bulunmuştu. Korkmaz, Okan Buruk’un firari FETÖ’cü eski futbolcu Hakan Şükür ile Malmö maçında görüşüp görüşmediğini sormuş ve Buruk'un Mourinho'ya söylediği 'Ağlamasıyla meşhur, ağlamaya devam etsin' sözlerine yönelik olarak, "Buruk, Portekizli ünlü futbol hocası ile Pensilvanya’da geberen "sümüklü çakma hocasını" birbirine karıştırıyor! Buruk, vaktiyle Hakan Şükür ile "Ağlayan Hoca"sının dizinin dibinde oturduğu için, ağlayan hocaları karıştırmış!" demişti. Yeni Şafak gazetesinin Tamer Korkmaz'ın görevine Galatasaray ve Okan Buruk hakkında yazısının ardından son verdiği açıklandı.