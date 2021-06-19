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Olay yaratan Veyis Ateş röportajı ne kadar izlendi?

Olay yaratan Veyis Ateş röportajı ne kadar izlendi?

Dün gece SÖZCÜ Gazetesi Yazarı İsmail Saymaz'ın konuğu olan Veyis Ateş'in katıldığı program yüksek bir izlenim aldı.

Türkiye, dün gece SÖZCÜ Gazetesi Yazarı İsmail Saymaz'ın konuğu olan Veyis Ateş'i izledi.

Firari Sezgin Baran Korkmaz'dan 10 milyon Euro istemekle suçlanan Habertürk spikeri Veyis Ateş, Halk TV'deki Gündem Özel programına katıldı.

 SÖZCÜ Yazarı İsmail Saymaz'ın sorularını yanıtlayan Veyis Ateş'in katıldığı program izlenme rekoru kırdı.

Program hem Total hem de AB grubunda birinci oldu. Programın AB grubunda 88 share alarak bir rekora imza attığı görüldü. Gerçek Gündem'in edindiği bilgiye göre, program Total'de ise 46,86 share aldı ve geceyi yüksek bir izlenme ile kapattı.

Ateş'in ardından ekrana çıkan Özlem Gürses, Deniz Zeyrek, Hakan Çelenk ve İpek Özbey'in de aynı izlenme performansını yakaladığı görüldü.

Etiketler veyis ateş program izlenme
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