Önce TRT şimdi de RTÜK! Personel kıyımı sürüyor

Sayıları 40’ı aşan kıdemli personeli Ramazan Bayramı’ndan bir gün önce etkisiz kadrolara atayarak sürgün eden Radyo Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK), hizmet alımı yoluyla TÜRKSAT’ın 15 personelini çalıştırmaya başladığı ortaya çıktı.

İzleyici şikayetlerinin alındığı çağrı hattını yenileme kararı alan RTÜK, bu hizmeti, “Beyaz Masa” adı verilen yeni bir birimin yürütmesini kararlaştırdı. Bu çerçevede RTÜK bünyesinde teknik bir komisyon kuruldu.

Birgün gazetesinden Mustafa Mert Bildircin'in haberine göre RTÜK uzmanlarından oluşan teknik komisyondan, Beyaz Masa hizmeti için 15 personele ihtiyaç olduğu yönünde bir rapor hazırlanması talep edildi. Ancak bazı uzmanlar, kurumda zaten bir çağrı hattı olduğunu, bu hatta halkla ilişkiler personelinin bulunduğunu belirterek 15 personel ihtiyacı olduğu görüşüne karşı çıktı. Uzmanlar, yeni personel alınmasında ve yeni bir birim kurulmasında kamu yararı olmadığını belirtti.

İTİRAZ EDENLER SÜRÜLDÜ

İtirazları yok sayan kurul, TÜRKSAT ile hizmet alım sözleşmesi imzalayarak 15 yeni personel aldı. Yeni personel Beyaz Masa’da görevlendirilirken karara itiraz eden uzmanların TÜRKSAT ile yapılan anlaşmadan hemen sonra etkisiz kadrolara atanarak işlevsizleştirildiği öğrenildi. CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, “Kendi kıdemli personelini sürgün eden RTÜK, ihale ile personel alıyor. RTÜK bu kararı ile liyakat ve adalet ilkesini yerle bir etmiştir” sözleriyle kurulun kararına tepki gösterdi.

Kıdemli personelin türlü oyunlarla etkisiz hale getirildiğini söyleyen Çakırözer, TRT ile başlayan ve RTÜK ile devam eden personel kıyımının durdurulmasını istedi. Çakırözer, sürgün edilen personelin 20-25 yıllık hizmet süresi olduğuna dikkati çekerek “Bu ülkenin kıdemli, yetişmiş memurlarının bu şekilde değersizleştirilmesi kabul edilemez” ifadesini kullandı.

Personelin, “İstihdam fazlası” gerekçesiyle sürgün edilmesinin eşitliğe ve adalete uygun olmadığını vurgulayan Çakırözer, “İstihdam fazlası gerekçesinin dillendirildiği kurumlara yeni personel alınması ise akıllarla alay etmektir. Bu uygulamalardan bir an önce vazgeçilmeli, kamu hizmetleri ehliyet ve liyakat sahibi kamu görevlileri tarafından adil ve eşit olarak verilmelidir” dedi.

KARARIN GEREKÇESİ NEDİR?

RTÜK’teki personel kıyımı, TBMM gündemine de taşındı. CHP’li Çakırözer, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un yanıtlaması istemiyle şunları sordu:

RTÜK’te, 5 Haziran 2019 günü çoğunluğunu üst kurul uzmanlarının oluşturduğu personelin, bulundukları dairelerden Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı’na atandıkları doğru mudur? Bu şekilde RTÜK’ün hangi biriminden kaç personel atanmıştır?

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı’na atanan personelin RTÜK’ün ana binasından farklı bir yerleşkeye gönderildikleri bilgisi doğru mudur?

İzleyicilerin radyo ve televizyon yayınları ile ilgili şikayetlerini alabilmek amacıyla hizmet veren 444 1 178 RTÜK Çağrı Hattı’nın yerine Beyaz Masa hizmet biriminin kurulmasına karar verilmiş midir? Bu kararın gerekçesi nedir?