''Osman Gökçek ve Melih Gökçek tehdit ettiriyor''

Gazeteci-yazar Murat Ağırel, kişisel Twitter hesabı üzerinden yeni kitabı 'Parsel Parsel'in çıkması sonrası tehdit edildiğini açıkladı.

"SORUMLUSU OSMAN GÖKÇEK VE MELİH GÖKÇEK'TİR"

Ağırel, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Cumhuriyet Savcılarına, İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu'ya ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'e sesleniyorum. Çocuklarımın, ailemin başına bir şey gelir ise tek sorumlusu günlerdir beni trollerine hedef gösteren, gazetemi arayarak tehdit ettiren Osman Gökçek ve Melih Gökçek'tir."