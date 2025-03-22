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  3. NTV, Özgür Özel'i medyayı eleştirirken sansürledi!

Özel'e bir sansür daha: NTV, Özgür Özel'i medyayı eleştirirken sansürledi

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AK Parti'ye yakınlığıyla bilinen medya kuruluşlarının görmezden geldiği CHP lideri Özgür Özel bu sefer de NTV tarafından sansürlendi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel Saraçhane'de yaptığı konuşmada merkez medyaya seslendi. Özel, bugün Saraçhane'de yaptığı konuşmada merkez medyanın eylemlere ve İBB'ye yönelik operasyona olan tavrını eleştirdi. Özel merkez medyanın İBB soruşturmasına yönelik yayın politikasını eleştirdiği anda NTV, Özel'in konuşmasını keserek stüdyoya bağlandı.

Özel, kesilen konuşmasına şu sözlerle devam etmişti:

"Buradan merkez medyaya sesleniyorum. Bütün reklamları belli bir gelir seviyesinin, belli bir evi eğitim seviyesinin üzerinden alırsın. Cumhuriyet Halk Partisi seçmeninin yüzde 70’i seni izler. Oraya çıkardığın iki yorumcu ile denge kurar gibi yaparsın, bu soruşturmada bütün suçu bize yıkarsın. Daha hiçbir şey yokken, gizliyken. Buradan söylüyorum. Merkez medyaya, haber kanallarına. Bu haberleri görmeyin, yapmayın. Pazartesi günü tüketimden gelen gücünü kullanmayan, size hedefe koymayan, ‘Buna sessiz kaldılar görmediler’ diyen, Gezi’de penguen verip de ertesi gün nedamet getirenlere söylüyorum. Polisin ‘220 bin’ dediği, gözün 500 bini gördüğü, dronun 1 milyon çektiği bir gece mitingini görmeyenlere söylüyorum. Sizi izleyen, bize oy veren yüzde 70, sizi izleyenin yüzde 70’i, tüketimden gelen gücünü, diğer firmalarınızın ürünlerini tüketirsem, reklamlarınızı izletirsem namerdim."

 

Etiketler CHP özgür özel ntv sansür medya merkez medya
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