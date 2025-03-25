Özel'in boykot çağrısı işe yaradı; konuşmasını yayınlandılar

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın Saraçhane'deki binasının önünde 6 akşamdır miting düzenleyen CHP lideri Özel'in dün yaptığı boykot çağrısı sonrasında bugün Özel'i ekranlara taşımayan pek çok kanal bugün Özel'in açıklamalarını canlı yayınladı.

Geçtiğimiz günlerde "Merkez medyaya sesleniyorum. CHP seçmeni %70 seni izler. Çıkardığın 2 yorumcuyla denge kurar gibi yaparsın, daha gizlilik varken bu soruşturmada bütün suçu bize yıkarsın. Ya tarafsız olun ya da bundan sonra karşı tarafınızdayız" sözleriyle merkez medyayı eleştiren CHP Genel Başkanı Özgür Özel dün akşam Saraçhane meydanında isim vererek çok sayıda marka ve medya kuruluşu için boykot çağrısı yapmıştı.

Özel'in çağrısı sonrası bugün, NTV, Habertürk ve TV100 CHP grup toplantısını anlı yayınladı.