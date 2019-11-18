Ahmet Hakan bu çıkışı yaptığına pişman oldu

Öztürk’ün, “Bugün bağımsız ve özgür gazetecilik yaptığını söyleyen arkadaşlarımız, ben istemeden ertesi günün gazete manşetini bana gönderiyordu, ‘Uygun mudur’ diye soruyordu ve öyle yayınlıyordu” sözlerine Hürriyet’in yeni Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, ‘Eksiksiz bir ifşa cesarettir. İki eksikli ifşa ise çöptür!’ yanıtını verdi.

Öztürk ise sosyal medya hesabı üzerinden Hakan’a yanıt vererek, ‘bir isim açıklayayım’ dedi ve şu ifadeleri kullandı:

“Bir isim açıklayayım”

“Ahmet Hakan “isim açıklamak cesaret ister” diye yazmış bana. Bir isim açıklayayım: Çalışma arkadaşları işten çıkarıldığı için CESURCA itiraz eden ve @Hurriyet genel yayın yönetmenliğinden istifa eden adamın adı Vahap Munyar’dır Cesaret gösterilecek yeri karıştırmamak lazım!”

Ahmet Hakan “isim açıklamak cesaret ister” diye yazmış bana.

Bir isim açıklayayım:

Çalışma arkadaşları işten çıkarıldığı için CESURCA itiraz eden ve

@Hurriyet genel yayın yönetmenliğinden istifa eden adamın adı Vahap Munyar’dır

Cesaret gösterilecek yeri karıştırmamak lazım

Kemal Öztürk: ''Gazetelerin yöneticileri manşetlerini önce bana gönderiyordu''