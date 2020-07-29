AK Partili Çamlı ''özür'' istedi, Cüneyt Özdemir ''özür'' diledi

AK Parti Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, geçtiğimiz günlerde YouTube hesabından yayınladığı mesajında çok tartışılan ifadelere imza atarak kadınlarla erkeklerin eşit olmadığını söylemişti. Çamlı mesajında

"Kadın Erkek eşit değildir,bu husus telif hakkı sahibine (fıtrat) göre değerlendirilmezse çok konuşulan sıkıntılara çözüm asla b u l u n a m a z! "Eşitlik" koca bir tantanadır!* Eşitlik hayvan ve eşya da olabilir. İnsan eşrefi maluktur,eşi benzeri olmaz! Erkek ve Kadın da öyle! " ifadelerini kullanmıştı.

Çamlı İstanbul Sözleşmesi'ni eleştirerek sözlerini şöyle sürdürmüştü:

"TAVUĞA HOROZLUK YAPTIRAMAZSIN"

Bunu hiçbir akıl, göz, izan sahibi ifade edemez. Şekil olarak da eşit değildir, ruh yapısı olarak da eşit değildir, psikolojisi de eşit değildir. Allah nasıl şirk kabul etmezse, insan da kabul etmez. Kadın ve erkeği eşitliğe zorlayanlar en büyük kötülüğü yapanlardır. Onların fıtratına, yani yaradılışlarına müdahale etmemek gerekir. Kadın ve erkeğe birbirlerinin tamamlayıcısı denebilir. Tavuğa horozluk yaptıramazsın, horoza tavukluk yaptırırken, yumurta çıkmaz. Kadın cinayetleri, kadına yönelik şiddetten bahsediliyor, bana göre bu da yanlıştır. Şiddetin kadını, çocuğu gibi erkeği de vardır. Erkek şiddet görmüyor mu yani? İlla pazudan olmuyor ki şiddet, kasları birinin elinde, diğerinin dilinde, dildeki kas da önemli"

Çamlı'nın kadın erkek eşitliğine ilişkin sözlerini Cüneyt Özdemir dün yaptığı yayında eleştirmişti.

"SİZİN ADINIZA ÜZÜLDÜM"

AK Partili Çamlı bugün Cüneyt Özdemir'in Youtube canlı yayınına konuk oldu.

Twitter'dan yayınladığı mesajın normal olduğunu ve bu kadar ilgi çekeceğini düşünmediğini söyleyen Çamlı, "İlgi çekmiş siz de programınıza aldınız. Sonradan yayınınızı izledim. Sizin adınıza üzüldüm. Kendi adıma üzülmüyorum. Neticede bu toprakların çocuğusunuz. Bu vatanın evladısınız. Ben isterdim ki bizim topraklarımızın çocuğu bir gazeteci ayakları yere basan şeyler söylemeli. Karşısındakini hafife almamalı hele hele bilmediği mevzuları hiç konuşmamalı ve insanlara da iftira atmamalı. Ben milletimin hizmetinde olan bir hizmetçiyim. Gece gündüz sokaklarda dolaşan bir adamım.

"YELİZ MAHLASINI ÇAMURİYETÇİLER ATTI"

Cüneyt Özdemir'in dünki yayınında Çamlı'ya yönelik esprili bir dille kullandığı"Türkiye'ye armağan olan, ufkumuzu genişleten, günümüzü renklendiren, Türk düşünürü" şeklindeki ifadeleri Özdemir'e yakıştıramadığını söyleyen Çamlı, "Oysa ben isterdim ki çok dhaa güzel mevzular konuşalım. Ben allame değilim, profesör değilim, akademisyen değilim. Ne kadar biliyorsam gelirim konuşurum" dedi.

Yeliz mahlasının "Çamuriyetçilerin kendisine attığı bir çamur" olduğunu söyleyen Çamlı, "Şimdi bu senin önünde bir tercih. Çamuriyetçilerin yolundan mı gideceksin, cumhuriyetçilerin yolundan mı gideceksin" dedi.

"EĞER BENDEN ÖZÜR DİLERSENİZ PROGRAMINIZA DEVAM EDERİZ"

Çamlı sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ya ben çok geride kalmışım sizin tabirinize göre, ya da siz o kadar ileriye gitmişsiniz ki medeniyet değerlerimizden kopmuşsunuz. Şurada absit kelimeleri anlamak için sözlük önünüzde bakıyorsunuz o bile yetmiyor. "Biz gerizekalı olduğumuz için bunları anlamakta zorluk çekiyoruz" diyorsunuz kendiniz için. Asla ben öyle düşünmüyorum. Siz gerizekalı bir insan değilsiniz. Gerçekten daha önce ilgiyle izlediğim programlarınız oldu. Bunları ben hak etmiyorum. Ben gurulu kibirli bir adam değilim ama bu lafları bana söylediğiniz için irade-i milliyenin vakarını korumak adına, taşıdığım mileltvekili vakarını korumak adına bu sözlerinizi düzeltmenizi talep ediyorum. Eğer bu sözleri düzeltirseniz programınıza isterseniz 10 saat isterseniz 20 saat devam edeceğim. İstediğiniz her türlü konuşmaya ve sorulara da cevap vereceğim. Eğer benden özür dilerseniz programınıza devam ederiz. Ben şimdi sizden bir özür bekliyorum."

"ÜÇÜNCÜ KEZ SÖYLÜYORUM SİZİ KIRDIYSAM ÖZÜR DİLERİM"

Özdemir ise Ahmet Hamdi Çamlı'yı kırdığını ifade ederek "Biz dün biraz kinaye yapmıştık, biraz espri yapmıştık. Ben sizden özür dilerim eğer kırıldıysanız. Ben hiç lafı dolandırmadan söylüyorum. Siz dediniz ki özür dileyin, Ben sizi kırdıysam şahsen bu kadar üzdüysem gerçekten sizden özür dilerim çünkü cidden siz üzmek gibi bir niyetim yoktu. Ama siz miletvekili olarak Twitter'dan bu tür açıklamalarda bulunduğunuz zaman bir gazeteci ya da sıradan bir Türkiye vatandaşı olarak biz de o açıklamaları yorumlama anlamaya çalışma hakkına sahibim. Sizi kırmak istemem tabiiki burada ama siz de Ak Parti'nin bir milletvekilisiniz yani böyle bir açıklama yaptığınız zaman hele hele kadın cinayetleriyle ilgili bir konuda, ben de anlamaya çalışıyorum. Üçüncü kez söylüyorum şahsen sizi kırdıysam özür dilerim ben" dedi.