AK Partili yazarlar birbirine girdi!

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’na yakınlığıyla bilinen Karar gazetesine verdiği söyleşi ardından bazı yazarlar birbirine girdi. Yeni Şafak gazetesi yazarı İbrahim Karagül ve Sabah gazetesi yazarı Salih Tuna, Karar gazetesi yazarı Ahmet Taşgetiren’e yüklenirken Taşgetiren’den Karagül’e yanıt geldi.

KARAGÜL: ABD MÜDAHALESİ İSTERLER

Yneişafak gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve yazarı İbrahim Karagül, dünkü yazısında, gün gelir bazı çevrelerin ‘ABD Türkiye’ye müdahale etsin’ bile diyebileceklerini söyledi. Karagül, sözlerinin devamında, “Bunu açık açık yapabilirler? Mesela Ahmet Taşgetiren’in böyle bir yazı yazabileceğini düşünmüyor değilim” ifadelerini kullandı.

TAŞGETİREN’DEN KARAGÜL’E ‘MECZUP’ BENZETMESİ

Taşgetiren de, Karagül’ün dünkü yazısına bugün yanıt verdi. “Karagül dünkü yazısının son cümlesinde ismimi vererek çamur kusmuş” diyen Taşgetiren, “Karagül’e yakışmış ama Yeni Şafak isminin bu özel vaka ile yürüdüğü yolun içimi acıttığını ifade etmeliyim. Karagül bil ki, senin eline kalem vermek bir meczubun eline silah vermekten farksız. Sana üstelik gazete teslim edilmiş. Yazık. Anlaşılıyor ki alçalma sınırının dibi yok” dedi.

SALİH TUNA: AĞLAYAN SAKALLI ADAM

Sabah gazetesi yazarı Salih Tuna ise bugünkü yazısında Taşgetiren için, “Ağlayan sakallı adam” nitelendirmesi yaptı. Tuna, “Abdullah Gül'ün biri ‘Sinsi (Yıldıray Oğur)’ diğeri ‘Türbanlı(Elif Çakır)’ öteki ‘Ağlayan sakallı adam (Ahmet Taşgetiren)’ olmak üzere 3 AKP'li gazeteciye verdiği röportajı okudunuz mu?” dedi.

Yazısının devamında Abdullah Gül’ün “Siyasal İslam çöktü” sözlerine Taşgetiren üzerinden tepki gösteren Tuna, “İşin tuhafı, vaktiyle bir gazeteci haddini aşıp, ‘İslamcıların tasfiyesinden’ söz ettiğinde yeri göğü inletenlerin ‘İslamcılığın’ yılmaz savunucusu mesabesinde mahalle medyasında vitrine çıkarttıkları ‘Ağlayan sakallı’nın da bu ‘paradigmadan kopuş’ söylemine gıkı çıkmadı” diye yazdı.