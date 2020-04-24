Akşam gazetesi yazarından ''saç baş yolduran'' analiz!

Tayiz yazısında bu isimlerin soyisimlerinin değiştirildiğini iddia etti ancak esas soyisimlerinin ne olduğu konusunda herhangi bir bilgi paylaşmadı.

Üç ismin proje olup olmadıklarının yaptıkları faaliyetlerden anlaşılabileceğini öne süren Tayiz, Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un Kuzguncuk’taki evinin görüntülenmesinin “terör faaliyeti” olduğunu savundu Kaftancıoğlu’nu bu faaliyetin “sorumlusu” ilan etti. Tayiz, “Açıkça belirtelim ki, bu olay basit bir güvenlik sorunu olmanın çok ötesindedir” ifadelerini kullandı.

Tayiz, “Bu isimler tesadüf mü, proje mi?” başlıklı yazısında hatalı bilgiler vermeyi de ihmal etmedi.

“Canan Kaftancıoğlu’nun CHP İstanbul İl Başkanılığı görevine getirilmesi üzerinde dikkatle durulmalıdır” diyen yandaş yazar, “CHP üyesi bile olmayan, uzaktan yakından bu partiyle bağlantısı olmayan Kaftancıoğlu, nasıl oldu da CHP’nin İstanbul İl Teşkilatı’nın başına getirildi?” diye sordu. Tayiz kendi sorusuna cevap vererek, “Aslında bu görevlendirme CHP’ye verilmek istenen istikametle yakından bağlantılıdır. Kaftancıoğlu’nun bilinen tek kerameti illegal sol örgütlerle olan şu veya bu şekildeki yakınlığıdır. Dolayısıyla CHP’yi illegal alana çekmek isteyen ve sokağa çıkarmaya hazırlayan güç, Kaftancıoğlu’nu köprü işlevi görsün diye bu göreve getirmiştir” dedi.

Tayiz’in yazdığının aksine Kaftancıoğlu, İstanbul İl Başkanı seçilmeden önce, CHP’de Parti Meclisi üyeliği, Basın, Kültür ve İletişimden sorumlu il başkan yardımcılığı, basından sorumlu başkan yardımcılığı gibi görevlerde bulundu.

‘İÇ SAVAŞ’ KOKUSU ALDI!

Akşam yazarı, İBB Başkanı İmamoğlu hakkında ise şunları yazdı: “Peki soy ismini değiştiren Ekrem İmamoğlu için ne diyeceğiz? Çocuklara gönderdikleri 23 Nisan hediye paketlerine tuhaf mesajlar yerleştirmek de ne demek oluyor? ‘Demokrasi sandıktan ibaret değil’miş, ‘Başkan sabrımızı taşırma…’ vs. vs. Gündem olmak için mi, bu numaralar? İnsanları kışkırtmak için mi? Yoksa iç savaş hazırlığı mı?”