Andımız için olay yaratacak sözler

Danıştay'ın kararının ardından yeniden tartışılmaya başlanan Andımız için Habertürk yazarı Sevilay Yılman,"Bilmiyorum kaç yıl, kaç milyon defa bu Andımız denilen şeyi okudum öğrenciyken ama yemin ediyorum o okuduğum zamanlarda da pek haz etmiyordum. İşkence gibi geliyordu." ifadelerini kullandı.

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