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  4. 26 Ekim 2018 12:13

Andımız için olay yaratacak sözler

Sevilay Yılman, bugünkü "Madem Türk’üm ve doğruyum! O zaman gerçeği söyleyeyim!" başlıklı yazısında Andımız'ı işkence olarak gördüğünü söyledi

Andımız için olay yaratacak sözler
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Danıştay'ın kararının ardından yeniden tartışılmaya başlanan Andımız için Habertürk yazarı Sevilay Yılman,"Bilmiyorum kaç yıl, kaç milyon defa bu Andımız denilen şeyi okudum öğrenciyken ama yemin ediyorum o okuduğum zamanlarda da pek haz etmiyordum. İşkence gibi geliyordu." ifadelerini kullandı.

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