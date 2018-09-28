Can Dündar'dan yeni Erdoğan açıklaması

Almanya'da yaşayan Cumhuriyet gazetesinin eski genel yayın yönetmeni Can Dündar Alman haber ajansı DPA'ya geçtiğimiz günlerde verdiği söyleşide Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 27-29 Eylül tarihlerinde Almanya'ya gerçekleştireceği devlet ziyareti sırasında Başbakan Angela Merkel ile düzenleyecekleri ortak basın toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Neden Türkiye'de cezaevlerinde gazetecilerin değil teröristlerin olduğunu söylediğini" sormak istediğini söylemişti. Dündar bu kişilerin "terörist değil gazeteci" olduklarını kolayca kanıtlayabileceğini de ifade etmişti.

Herkesin merakla beklediği gün geldi ancak Can Dündar basın toplantısına gelmedi. Almanya Federal Basın Dairesi BPA Can Dündar'ın gazeteci olarak toplantıya katılabilmesi için akreditasyon da yaptığı öğrenilmişti.

İşte medya tarafında bu tartışmalar sürerken Almanya'da bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Almanya Başbakanı Merkel ikili görüşmeleri sonrasında basının karşısına çıktı.

Basın toplantısına katılan herkesin gözü Can Dündar'daydı. Ancak Can Dündar söylediğinin aksine toplantıya katılmamıştı.

Can Dündar gün içerisinde yaptığı açıklamada "Erdoğan, beni bahane ederek bu toplantıyı iptal edecekti. Buna alet olmak istemedim" diyerek toplantıya katılmayacağını açıkladı.

İşte Can Dündar'ın açıklamaları:

"Ben hapisteyken bir gazeteci, dönemin başbakanına hapisteki gazetecileri sordu. Deniz Yücel'di o gazeteci. Burada gazetecileri susturmak kolay değil. Ben de soru sormak istedim. O hapisteyken cevabını duyduğum soruya yüzüme söylemesini istemiştim. Erdoğan, basın toplantısını boykot edeceğini söylemiş. Alman otoriteleriyle geceden beri diplomatik temas sürüyor. Bu kadar bir sorunun onu korkutacağını tahmin etmemiştim. Erdoğan'ın bana vereceği cevap bu tavırda gizli. Erdoğan soru sorulmasını istemiyor. Basın özgürlüğünü duymak istemiyor. Bu durumda bir karar almam gerekiyordu. Ortada bir diplomatik kriz alameti var. Sanki her şey düzelecekken benim bu kararım her şeyi mahvedecek gibi bir algı var. İkinci boyut, bir gazeteci için en kötü şey kendisinin haber olması. Şunu anlıyorum ki ben basın toplantısına gidersem kendim haber olacağım. Erdoğan, beni bahane ederek bu toplantıyı iptal edecekti. Buna alet olmak istemedim. Alman meslektaşlarım elbette bu soruları soracaktır."

Öte yandan basın toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Almanya Başbakanı Merkel de gazetecilerin Can Dündar ile ilgili sorularını ayrı ayrı yanıtladı.

MERKEL: "CAN DÜNDAR KONUSUNDA ERDOĞAN İLE FİKİR AYRILIKLARIMIZ VAR"

Almanya Başbakanı Angela Merkel bir gazetecinin Can Dündar ile ilgili sorusunu şöyle yanıtladı:

"Ben adli yardımlaşma ilgili söz konusu bütün konuları ele almak istemiyorum. Gazeteci Dündar konusunda belirli ihtilafların olduğu açıkça ortada. Kendisinin bu konuda olmaması tamamen kendi kararıdır. Çok sayıda gazeteci burada bulunuyor. Bundan ötürü bütün gazeteciler tek tek soru soramıyoruz. Can Dündar'ın kendisi katılmama kararı vermiştir. Kendisi hakkında Sayın Cumhurbaşkanı'yla aramızda fikir ayrılıkları olduğunu burada teyit edebilirim. Çok sayıda vakayı çözüme ulaştırdık."



ERDOĞAN: "CAN DÜNDAR BİR AJANDIR"

Almanya Başbakanı Merkel'in ardından söz alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yine bir gazeteci tarafından Can Dündar ile ilgili bir soru yöneltti. Erdoğan bu soruyu yanıtlarken şu ifadeleri kullandı:

"Türk yargısı bırakılması gerekli olanları tutuksuz yargılanmak üzere de olsa bırakmıştır. Son söylediğiniz kişiye gelince Can Dündar'ın bir ajan olduğunu, devletin sırlarını ifşa etme durumunda olan bir kişi olduğunu 5 yıl 10 aya mahkum edildiğini biliyorsunuzdur. Aradaki bir boşluğu fırsat bilerek kaçarak Almanya'ya gelmiştir. 5 yıl 10 ay mahkumiyeti vardır. Devletin sırlarını ifşa etmiştir, bu suç teşkil eder. Suçluların iadesini yapmış bir ülkeyiz. Böyle bir suçlunun iadesini istemek en doğal hakkımızdır. Mahkumiyet kararı kesinleşmiş kişinin iadesini istedik. Böyle bir şey benim başıma ben veririm bakmam. Can Dündar devletin sırlarını ifşa eden bir ajan."

