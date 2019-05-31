Cem Küçük'ten itiraf gibi açıklamalar

Cem Küçük, 31 Mart seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu'na AK Parti medyası tarafından kara propaganda yapıldığını ve bunun ters teperek AK Parti'ye zarar verdiğini belirtti.

"Bu gidilen saçma yoldan dönelim" diyen Cem Küçük, şunları yazdı:

"Türkiye’miz için kritik bir dönemeç olan 23 Haziran İstanbul seçimleri yaklaşırken son derece tuhaf bir manzara var. Bir yanda bizim taraf medyası yaptığı gülünç kara propaganda yöntemleriyle tamamen Ekrem İmamoğlu'nun ekmeğine yağ sürüyor. İmamoğlu ekibini bayram ettiriyoruz. Arkadaşlar Allah aşkına bu gidilen saçma yoldan dönelim. Kamyon duvara çarpmadan bazı şeyleri göremeyecek miyiz bizim taraf medyası olarak? Adamın 'Ben İstanbul'u PKK ve FETÖ ile yöneteceğim' dediğini uydurup olmayan şeyi yaydığınızda 1 tane oy bile Binali Bey tarafına geçmiyor. 'Ekrem İmamoğlu esnafı tokatladı' diye uydurunca bizzat o esnaf kardeşimiz haberi yalanlıyor."

"AHMET HAKAN YAYINI ÇOK AMATÖRCE BİR OPERASYONDU"

İmamoğlu, geçen hafta, CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın Tarafsız Bölge programında soruları yanıtlamıştı. Program sırasında Ahmet Hakan’ın İmamoğlu’na yönelik tavrı ise tartışma yaratmıştı. Cem Küçük ise, Ahmet Hakan'ın yayını için İmamoğlu'na zarar vermek için yapılan bir operasyon olduğunu ve ters teptiğini belirtti.

Cem Küçük, yazısına şöyle devam etti:

"Oysa biraz zekâ ve medya bilgisi ile baksan İmamoğlu çok sayıda hata yapıyor. CHP adayına veren yüzde 48.9'u kemikleştirmek için yapılacak her yanlışı yapıyor bizim taraf medyası. İmamoğlu'na zarar versin diye yaptırılan Ahmet Hakan yayını da çok amatörce bir operasyonu ve ters tepti. Artık bu gerçekleri görelim. 31 Mart öncesi bizim taraf kanallarından birinde yapılan İmamoğlu yayını da CHP adayının oyunu arttırdı. Bunu hepimizi biliyoruz. Oysa o yüzde 48.9 içinde küçük de olsa bir çözülme yaşanmadan bu seçimi almamız mümkün değil."

"BİZİM TARAF MEDYASINDA HDP KÖKENLİ ARKADAŞLARIMIZ VAR..."

Kendi medyalarının içinde, "Marksist-Leninist kökenli ya da HDP kökenli arkadaşlarımız var" diye de iddia eden Küçük, bu kişilerin Kürtleri korkutup ürküttüğünü ifade etti.

Cem Küçük, yazısında şu şekilde bahsetti:

"Sayın Binali Yıldırım ile uyumlu çalışılsa yüzde 50 çok rahat yakalayabilecekken Binali Bey ile uyumsuz bir bizim taraf medyası portresi var? Sayın Yıldırım Kürt kardeşlerimizi ısrarla kazanmaya çalışıyor ama bizim taraf medya yayınlarıyla Kürtler, İmamoğlu cephesine itiliyor. Bakın ben milliyetçi-muhafazakâr sağ düşünceli bir adamım. Mesela bizim taraf medyasında Marksist-Leninist kökenli ya da HDP kökenli arkadaşlarımız var. Hiçbirine itirazım yok. Kim nereden gelirse gelsin yeter ki bizim tarafa katkı yapsın. O Marksist ve HDP kökenli arkadaşlar İstanbul'daki yüzde 13-14 HDP'ye oy vermiş Kürt kardeşlerimizi kazanmamıza benim gibi bir milliyetçi-muhafazakârdan daha çok katkı sağlamaları gerekir. Onların işlevinin o olması gerekir. Ama onlar bilakis hiç inanmadıkları tipte şahin açıklamalarla Kürt kardeşlerimizi daha da ürkütmeye kalkıyorlar."