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  4. 21 Aralık 2018 11:02

CHP'li Göker: ''Fatih Portakal'ı size yedirtmeyiz''

CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker, Meclis'te yaptığı konuşmasında gazeteci Fatih Portakal'ın resmini göstererek, "Portakalı soyup yiyebilirsiniz ama Fatih Portakal'ı size yedirtmeyiz" dedi.

CHP'li Göker: ''Fatih Portakal'ı size yedirtmeyiz''
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CHP Burdur Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Mehmet Göker, TBMM Genel Kurulu'nda gazeteci Fatih Portakal'ı savundu. 

Göker, "Bu ülkenin bir cumhurbaşkanı Denizli'de yaptığı bir konuşmada, herkesin cumhurbaşkanı olduğunu unutarak bizim için saygın, sizler için muhalif olan bir kişiye ‘terörist' dedi" ifadelerini kullandı.

Göker, elindeki portakal, mandalina ile televizyon sunucusu Fatih Portakal'ın resmini göstererek, "Portakalı soyup yiyebilirsiniz ama Fatih Portakal'ı size yedirtmeyiz" diye konuştu.
 
 
 

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