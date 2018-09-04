FOX TV haber spikeri Fatih Portakal, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterileceği iddialarına ilişkin dikkat çeken bir yorum yaptı.

Portakal, "Böyle bir iddia akla damat BeratAlbayrak’la geçtiğimiz günlerde omuzlasma hadisesini akla getiriyor. Hissettirmeden bir rütme indirmenin bahanesi mi acaba? Kim bilir? Ama biri bilir. 2 Ağustos günü yazmıştım,” demek istemezdim ama, yazmışım: Bu yolumdan çekil omuzlaşması olmus! Birkaç ay önce de grupta yer kaosu yaşanmıştı. Böyle giderse #CBErdoğan seçim yapmak zorunda kalacak. Damat mı, şahin bakan mı?" ifadelerini kullandı.

Kulisler bunu konuşuyor ! Süleyman Soylu hakkında yeni iddia

Süleyman Soylu ile Berat Albayrak Omuz Omuza