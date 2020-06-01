Engin Ardıç düpedüz saçmaladı: ''Kemalistler gelirse başörtülü kızları...''

Sabah yazarı Engin Ardıç, 'Velev ki geldiler' başlıklı bugünkü yazısında 'Kemalistlerin iktidara gelmeleri halinde apışıp kalacaklarını' belirterek "Tayyip Erdoğan iktidardan giderse Kemalistler kendilerini büyük bir belanın tam göbeğinde bulurlar. Apışıp kalırlar. Başlarında bir önder de yoktur, üçüncü sınıf kasaba politikacıları vardır" ifadelerini kullandı.

"BEŞTEPE KÜLLİYESİ'Nİ YIKACAKLAR"

Öte yandan Ardıç, "Devlete, özellikle yargıya kendi adamlarını yerleştirecekler, başka? Emperyalizme mi karşı çıkacaklar? Tayyip Erdoğan "kralını" yapıyor. Yoksa Amerikan politikasına boyun mu eğecekler? Nerede kaldı Kemalizm? Somut bir kalkınma programları var mıdır? Yoktur. Daha doğrusu, kalkınma yolunda epey ilerlemiş ülkeyi "daha da ileri götürme" projeleri var mıdır? Yoktur. İstanbul Havaalanı'nı kapatacaklar, Beştepe Külliyesi'ni yıkacaklar ya da bir üniversiteye devredecekler, üçüncü köprüye de ıspanak ekecekler, başka?" diye yazdı.