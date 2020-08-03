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  4. 03 Ağustos 2020 10:24

Erdoğan'a ''dost'' tavsiyesi: ''Kendi sonunu hazırlar''

AK Parti'ye olan yakınlığıyla bilinen YeniŞafak gazetesinde bugün çok dikkat çeken satırlar yer aldı. Yenişafak yazarı Yusuf Kaplan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul Sözleşmesi'ni derhal çöpe atması gerektiğini aksi takdirde bunun sonu olacağını ifade etti.

Erdoğan'a ''dost'' tavsiyesi: ''Kendi sonunu hazırlar''
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İktidara yakın Yenişafak gazetesinin yazarı Yusuf Kaplan, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı İstanbul Sözleşmesi konusunda uyarılarda bulundu. 

Erdoğan'ın bu sözleşmeyi derhal çöpe atması gerektiğini savunan Kaplan şunları yazdı: 

 Şunu bilelim: Bu toplumu, son iki asır o büyük yok oluş mevsiminde aile ayakta tuttu. Aileyi de güçlü, sarsılmaz akîde. Akîde çökerse, aile çöker. Aile çökerse toplum ayakta duramaz. Toplum çökerse ülke silinir gider tarihten -Allah muhafaza!

Bir yanlışlık var, bir yerde büyük bir yanlışlık yapılıyor: Aile çöküyor! Uygulanan politikalar çok yanlış bu konuda. Müslüman, muhafazakâr bir partinin iktidarında ailenin çökmesi olacak iş değil, bunun vebali var!

Bu ülke kadına cinayeti önleyecek yasa yapmaktan âciz mi, yapmayın Allah aşkına!

Erdoğan, İstanbul Sözleşmesi’ni çöpe atmalı, bizim insanı yücelten asil medeniyet değerlerimize dayalı, dünyaya da model olabilecek kadına cinayeti, şiddeti önleyecek örnek bir yasa yapılması talimatı vermeli!

Eğer İstanbul Sözleşmesi’ni kaldırıp çöpe atmazsa, sonunu hazırlamış olur iktidar!"

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