Fatih Altaylı, Erdoğan'ın açıkladığı normalleşme kararına itiraz etti

Dün toplanan Bakanlar Kurulu'nda koronavirüs salgını kapsamında alınan tedbirlerde bazı gevşetmelere gidilmesi kararı alındı. Karar kapsamında 11 Mayıs'tan itibaren AVM'lerin açılacağı açıklandı.

"AVM’ler için erken değil mi!" diyen Fatih Altaylı ise alınan bu kararı eleştirdi.

Altaylı, maske konusunda hükümetin attığı geri adım içinse "Bazen tornistan iyidir" dedi.

AVM Yatırımcıları Derneği'nin AVM'lerin bu kadar erken açılmasını istemediğini bildiğini ayrıca Sağlık Bakanlığı bünyesinde kurulan bilim kurulunun da AVM'lerin açılışına karşı olduğunu belirten Altaylı, “Gevşemenin” Bilim Kurulu’nun önerilerine “rağmen” yapıldığı aşikar. Çünkü bilim “AVM’lerin Haziran ortasından önce” açılmaması gerektiğini, liglerin başlamaması gerektiğini, en azından Haziran başına kadar sabretmek gerektiğini söylüyordu." dedi.

Altaylı yazısının devamında şu ifadeleri kullandı:

Bunca risk ortadayken akıl ve bilim tersini söylerken kim gider AVM’ye.

Allah aşkına söyleyin siz gider misiniz?

Bir ton masrafla açılacak ve bomboş bekleyecek.

İş mi bu!

Dükkanlar kira ödese ne olur, ödemese ne olur?

Temizlik yapılacak, ısıtma soğutma yapılacak, şimdi üzerine bir de dezenfeksiyon yapılacak, hatta muhtemelen bir sürü yeni sistem kurulacak, yok mikropları öldüren klima sistemi, yok ultraviyole korumalar falan gibi işe yarayıp yaramadığı belli olmayan bir sürü yatırım yapılacak.

Niye?

Boşu boşuna...

Çünkü günde 30-40 bin kişinin gittiği AVM’lere gitse gitse birkaç yüz hadi bilemediniz 1-2 bin kişi gidecek.

Yazık!

Yine sokağa bir sürü para atılacak.

Yıllardır böyle gösteriş işleri için sokağa para atmaktan bıkmadık.

Şimdi görülen o ki, pek para da yok üstelik!

İŞTE MADDE MADDE NORMALLEŞME PLANI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün video konverans yöntemiyle gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı ardından canlı yayında yaptığı açıklamada kademe kademe alınan normalleşme kararlarını açıklamıştı.

İşte Erdoğan'ın açıkladığı ilk normalleşme kararları:

- 65 yaş üstü gruba ilk etapta sokağa çıkma sınırlandırılması günlerinin birinde ve 4 saat süreyle yürüme mesafesiyle tahditli olarak dışarı çıkabilme imkanı getirildi. İlk uygulama bu hafta sonu Pazar günü saat 11.00 ile 15.00 arası gerçekleştirilecek

- 15 - 20 yaş ise, 15 Mayıs cuma günü yine aynı şartlar ve saatlerde dışarı çıkabilecek. Sonraki haftalarda da aynı uygulama devam edecek.

- 31 ilde uygulanan şehirler arası giriş çıkış sınırlandırmasını ilk etapta bu geceden itibaren Antalya, Aydın, Erzurum, Hatay, Malatya, Mersin ve Muğla için bitiriliyor. Diğer 24 ilimizdeki giriş çıkış sınırlaması 15 gün süreyle uzatıldı.

- İstanbul, Ankara, İzmir'deki ticari taksiler için tek çift plaka uygulamasını 5 Mayıs itibariyle sona eriyor

- Berber, kuaför, güzellik salonu gibi işletmeler 11 Mayıs'ta faaliyete geçebilecek. Alışveriş merkezleri 11 Mayıs'tan itibaren hizmet vermeye başlayabilecek.

- Bugüne kadar piyasada satışına izin verilmeyen cerrahi maske ve bez maske satışına üst fiyat belirlenerek izin verilecek.

- Yüksek Öğretim Kurumları sınavı 27 - 28 Haziran'da, Liselere Geçiş Sınavı 20 Haziran'da, Askeri Öğrenci Sınavı 14 Haziran'da yapılacaktır.

- Üniversiteler 15 Haziran'da akademik takvime dönebilecekler. Adliyeler ara verilen duruşma, keşif, yargı süreci, icra iflas takiplerinin durdurulması uygulamaları 15 Haziran'da sona erecek.

- Askerlik terhis işlemleri 31 Mayıs'ta başlayacak. MSB'nin atama, görevlendireme ve personel temin faaliyetleri 1 Haziran'da, celp işlemleri 5 Haziran'da bedelli askerlik işlemleri ise 20 Haziran'da başlayacak.

- Salgın hastanelerinin sayıları 1 Haziran'dan itibaren azaltılarak bu kuruluşların hasta kabulüne ve normal işleyişe başlamaları sağlanacak.