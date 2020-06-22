Fatih Altaylı'nın zor anları! Teke Tek'te ortalık fena karıştı

Habertürk ekranlarında Gazeteci Fatih Altaylı'nın sunumuyla yayınlanan ve Türkiye'deki koronavirüs salgınının konuşulduğu Teke Tek Bilim programına Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr Mustafa Gerek ve Toplum Sağlığı-Genobilim Uzmanı Dr. Serdar Savaş konuk oldu.

"GRAFİK OKUMASINI ÖĞRETMİŞLERDİR SİZE"

Programda Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan'ın "Günlere Göre Covid-19 Yeni Vaka Sayısı" grafiğini sunmasının ardından Dr. Serdar Savaş grafiğin yanlış olduğunu belirterek "Sayın Hocam o grafik yanlıştır. Canım Hocam sizin söylediğiniz rakamlara bakın. Grafik okumasını biliyorsanız onun yanlış olduğunu görürsünüz. Grafik okumasını öğretmişlerdir size ihtisas sırasında." ifadelerini kullandı.

"HALKI BÖYLE KANDIRIYORSUNUZ"

Fatih Altaylı'nın da grafiğin yanlış olduğunu belirtmesi üzerine Prof. Dr. İlhan grafiğin CDS verileri tarafından alındığını söyledi. Dr. Serdar Savaş ise bağırarak "Ya kimden alırsan al Hocam. Grafik okumasını bilmiyor musun? Bilmediğin şeyi niye koyuyorsun oraya ya! Halkı böyle kandırıyorsunuz!" dedi. Bu sözler sonrası ortam bir anda gerildi taraflar arasında şu ifadeler kullanıldı:

Prof. Dr. İlhan: Serdar Bey kendinize gelin! Nasıl böyle konuşuyorsunuz siz? Fatih Bey bu nasıl bir üslup?

Dr. Savaş: Çok özür diliyorum. Çünkü ben ölecek çocukların acısını hissediyorum.

Prof. Dr. İlhan: Çocukları biz de hissediyoruz kusura bakmayın

Dr. Savaş: Bırak kardeşim ya! Atmayın palavrayı

Fatih Altaylı: Serdar Hocam burası bir bilim programı. Lütfen herkese saygı gösterin ben size maksimum saygı gösteriyorum

Prof. Dr. İlhan: Fatih Bey böyle program mı olur?

Fatih Altaylı: Bence de olmaz

Dr. Savaş: İnsanların gözünün içine baka baka yalan söyleyip de ondan sonra çocukları böyle ölüme gönderecek böyle profesör falan gerizakalılarla, vallaha...

Prof. Dr. İlhan: Terbiyesiz! Fatih Bey uyarır mısınız şu arkadaşı?

Fatih Altaylı, Dr. Savaş'a: Hocam şov yapıyorsunuz oturun lütfen yerinize. Niye böyle yapıyorsunuz anlamıyorum ki? Size kimsenin saygısızlık yaptığı yok. Siz herkese böyle bağırıp çağırıp çekip gidiyorsunuz. Yapmayın. Bir yanlış olduğunu sizden önce ben söyledim zaten. Bilim bağırmayı değil hata üzerine konuşmayı gerektirir Serdar Hocam.

Prof. Dr. İlhan: Fatih Bey bu sözler kabul edilebilir sözler değildir. Veri paylaşılır paylaşılmaz kimse kimseye kişisel olarak hakaret edemez. Bu nasıl bir üsluptur efendim! Burada biz hepimiz Türkiye Cumhuriyeti'ndeki çocukları seviyoruz. Nasıl bir üslup sahibisiniz siz Serdar Bey? Biz size belden aşağı bir şey söylemiyoruz. Siz tutuyorsunuz bize kötü sıfatlarla hitap ediyorsunuz.

Dr. Savaş: Hiç üslup müslup umrumda değil kusura bakmayın. Böyle fasülyeden konuşuyorsunuz ya.

Prof. Dr. İlhan: Fatih Bey bu program devam edemez kusura bakmayın. Ne demek fasülyeden konuşuyorsunuz! Beyefendi benden özür dileyecek söyledikleri laf için.

Dr. Savaş: Çok özür diliyorum Sayın Hocam. Benim sizden özür dilemek gibi hiç bir kompleksim yok. Benim yüreğimi yakan gelecek hafta ölecek çocuklar. Siz istediğiniz kadar 10 saat konuşun orada ya. Çünkü boş konuşuyorsunuz. Özür diliyorum. Tekrardan özür diliyorum. 1 milyon kez özür diliyorum Hocam. Diyabet hastasıyım bazen sinirleniyorum. Üslubum için çok özür diliyorum.