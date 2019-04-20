Fatih Portakal AK Parti'nin aldığı oyu açıkladı

FOX Ana Haber sunucusu Fatih Portakal, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Oy oranımız yüzde 18.81'dir! 18.81, 1881'dir o da Atatürk'ün doğumudur" sözlerini değerlendirdi.

Fatih Portakal, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından Bahçeli'nin Antalya'da yaptığı açıklamada "Oy oranımız yüzde 18.81'dir" ifadelerini alıntılayarak yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"#MHP’nin oy oranı %18.81 ise #AKP’nin oranı %33-34 bandında demektir."

Bahçeli: ''Oyumuz 18,81'dir bu da Atatürk'ün doğum tarihidir''