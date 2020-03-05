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  4. 05 Mart 2020 23:04

Fatih Portakal: ''Bizim olmayan bu savaşın içinden bir an önce çıkalım''

Gazeteci ve FOX TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya lideri Putin'in görüşmesinde alınan ateşkes kararını değerlendirirken "Bizim olmayan bu savaşın içinden bir an önce çıkalım" dedi.

Fatih Portakal: ''Bizim olmayan bu savaşın içinden bir an önce çıkalım''
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Twitter hesabından paylaşım yapan Portakal, şu ifadeleri kullandı:

"Askerler şehit düşmesin, canlar yitip gitmesin. Bizim olmayan bu savaşın içinden bir an önce çıkalım. Askerler evlerine dönsünler. Umarım kalıcı olmayacak yeni ateşkes yonetenlerin aklını başına getirir. Bir inat uğruna ülkeye daha büyük acılar yaşatmazlar. #savaşahayır

Moskova’daki yeni mutabakat, TR’nin İdlip politikası ve söylemlerinin sonu aslında. Yeni gelişme, iktidarın inandırıcılığı açısından toplum önünde güven tazelemesi gerektiğini de gerektiriyor. Çunkü yeni sistemle uyguladıkları politikalar şaha kaldırmıyor. Mutsuzluk getiriyor."

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Türkiye , suriye , rusya , fatih portakal , savaş , idlib
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