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  4. 13 Nisan 2020 09:19

Halk TV ve FOX Haber'e ağır suçlama

Eski Emniyet İstihbarat Daire Başkanı Bülent Orakoğlu, Halk ve Fox TV'nin asıl görevlerinin Türkiye'de kaos ve siyasi istikrarsızlık yaratmak olduğunu öne sürdü.

Halk TV ve FOX Haber'e ağır suçlama
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Yeni Şafak yazarı ve eski Emniyet İstihbarat Daire Başkanı Bülent Orakoğlu, Halk ve Fox TV'nin asıl görevlerinin Türkiye'de kaos ve siyasi istikrarsızlık yarattıklarını iddia ettiği yazısında, "Halk ve FOX TV’nin Kovid-19 salgınında neden Türkiye gerçeklerini çarpıtarak gözgöre göre asparagas haberlere yer vermesinin arka planında ne var? AK Parti ve Erdoğan düşmanlığı mı yoksa dış güçlerle işbirliği mi? Tahminim her ikisi de doğru" ifadelerini kullandı.

Orakoğlu ayrıca, 'Fox TV devlete meydan okuyan zihniyetin amiral gemisi mi?' başlıklı yazısında, Halk TV ve Fox Haber'de yayınlanan iki haberi 'skandal kurgulanmış kasetler' olarak niteledi.
 
 
 

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yazı , Yeni Şafak , Bülent Orakoğlu , Halk TV , Fox TV
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