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  4. 18 Nisan 2019 08:48

İbrahim Karagül'den Ekrem İmamoğlu için skandal tweet

31 Mart yerel seçimlerini "darbe girişimi" olarak tarif eden Yeni Şafak yazarı İbrahim Karagül, YSK'nın mazbatayı İmamoğlu'na vermesi için de skandal bir paylaşıma imzasını attı.

İbrahim Karagül'den Ekrem İmamoğlu için skandal tweet
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Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül, Maltepe'deki sandıkların sayılmasıyla resmî olarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olan Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasını almasına yönelik, "Mazbatayı sana verseler de, o koltukta asla meşru bir başkan olamayacaksın" yorumunda bulundu.

Kişisel Twitter hesabından paylaşımda bulunan Karagül, "Mazbatayı sana verseler de, o koltukta asla meşru bir başkan olamayacaksın. Bir şebekenin hırsızlığı ile koltuğa oturan adam olacaksın. İstanbul asla, seni oraya taşıyan vesayetçilere, teslim edilmeyecek. 1453'te başlayan yürüyüş devam edecek" diye yazdı.

“1453'te başlayan yürüyüş devam edecek” diyen Karagül bu ifadelerini paylaşmasından bir süre sonra sildi.

İŞTE O PAYLAŞIM:

''31 Mart’ta Türkiye’ye seçim üzerinden darbe yapılmıştır''''31 Mart’ta Türkiye’ye seçim üzerinden darbe yapılmıştır''

 

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