İmamoğlu'na montajlı kumpasla ilgili o gazeteciden yanıt

Habertürk TV'de gazetecilerin sorularını yanıtlayan İstanbul’un seçilmiş Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na “PKK’ya FETÖ’ye özellikle yabancı basının Türkiye üzerine İstanbul seçimleri üzerinden tartıştığı konuştuğu meselelere ilişkin bir mesajınız olur mu” sorusu yöneltildi.

İmamoğlu'nun soruya verdiği yanıt AK Parti'ye yakınlığıyla bilinen haber siteleri ve sosyal medya hesapları tarafından montajlanarak servis edildi.

Soruyu soran gazeteci Mehmet Akif Ersoy yaşananların ardından bir köşe yazısı kaleme alarak, "Yayın esnasında ve sonrasında telefonuma gelen yüzlerce mesaj ve gönderi, bazı troll hesapların bu konuşmayı yarısında keserek, İmamoğlu sanki FETÖ ve PKK’ya “Gelin Türkiye’yi birlikte yönetelim” demiş gibi paylaşmaya başladı" dedi.



Ersoy'un yazısından ilgili bölüm şöyle:

"İmamoğlu, “PKK’ya FETÖ’ye ve özellikle yabancı basının Türkiye ve İstanbul seçimleri üzerinden tartıştığı meselelere ilişkin bir mesajınız olur mu ?” soruma karşılık:

“Ne olabilir ki, gelin Türkiye’yi hep beraber yönetelim. Sayın Cumhurbaşkanı, sayın 24 Haziran’da yetki alan AKP’li yetkililer…” diye yanıt verirken “Gelin Türkiye’yi hep beraber yönetelim” çağrısını esasında “Cumhurbaşkanı ve AK Parti yöneticilerine” yapıyordu.

İmamoğlu’nun cümleye girişi, yayın sırasında beni de şaşırttı. “Acaba yanlış mı anladı?” diye müdahale edip; “FETÖ-PKK” diye araya girmek üzereydim ki, tamamladığında; soruyu doğru anladığı, cevaben de; “tüm terör örgütlerine karşı Sayın Cumhurbaşkanı ile birlikte omuz omuza mücadele edelim” dediği ortaya çıktı.

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