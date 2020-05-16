İsmail Saymaz ile RTÜK Başkanı birbirine girdi!

Sevda Noyan’ın ÜLKE TV’de kullandığı skandal ifadeleri görüşmek için bugün toplanması gereken RTÜK’ün başkan Ebubekir Şahin’in gelmemesi nedeniyle gündeme alınamamıştı.

Bu olayla ilgili gazeteci İsmail Saymaz, sosyal medya hesabından, “Başta Halk TV olmak üzere eleştirel yayın yapılan kanallardaki, suç niteliğinde olmayan ifadeleri bile hukuku eğip bükerek cezalandıran RTÜK’ün zehir hafiye başkanı, Ülke TV’de komşularını öldürme planı yapanlar sözkonusu olunca “rapor” alıyor” ifadelerini kullanmıştı.

ŞAHİN, SAYMAZ’A YANIT VERDİ

“Yalan söylemeye uyanmıyormusun, birde gazeteciyim diye ortalıkta dolaşıyorsun” diyen Şahin, “Gittiğin her yerden kovulman boşa değilmiş, yalancının tekisin. Nerden biliyorsun rapor aldığımı. Az biraz o çok savunduğun değerlere saygılı ol ve onurun varsa bu ahlaksız yalan için özür dile!” diye yazdı.

SAYMAZ’DAN SERT YANIT

İsmail Saymaz da Şahin’e “Rapor almamışsın da, mazeret bildirmişsin, ne fark eder? Nedir mazeretin? Açık açık, “Ülke TV’ye ceza vermeye elim gitmiyor” desene. Halk TV’ye ceza verirkenki zehir hafiyeliğini burada da göstersene. Senin TV yayıncılığıyla tek bir ilgin olabilir, ara sıra kumandaya basmak” diye yanıt verdi.

“KAÇ KEZ SÖYLEDİM”

Ebubekir Şahin, bir açıklama daha yaparak, “Nedir sizdeki bu RTÜK ve RTÜK Başkanı düşmanlığı.Kaç kez söyledim.3 ay önce belirlenen başka bir toplantım sebebi ile şehir dışındaydım. Mazeretli değildim,raporlu hiç değildim sadece görevliydim. Halkımıza bile bile yalan söyleyerek kin ve nefrete sevk etmeyin.Yaptığınız suçtur!” ifadelerini kullandı.