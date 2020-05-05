İsmail Saymaz'ın ''normalleşme'' paylaşımı olay oldu

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün kabine toplantısı ardından korona virüs salgını tedbirleriyle ilgili yeni açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, yasak olan maske satışı kararının kaldırıldığını ve vatandaşların maskelere daha rahat ulaşabilmesi için maske satışına başlanacağını duyurdu.

İSMAİL SAYMAZ'DAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Erdoğan'ın bu çıkışının ardından gazeteci İsmail Saymaz'dan çarpıcı bir paylaşım geldi.

Kişisel sosyal medya hesabından tweet atan Saymaz, hükümetin salgın sürecinde maske dağıtımına ilişkin politikasını sıraladı.

Saymaz, şu paylaşımda bulundu:

Maske meselesi:

- 65 yaş üstüne maske ve kolonya bizden

- İstanbul’dan dağıtmaya başlıyoruz

- Marketlerde maske satacağız

- Satmayacağız

- PTT dağıtacak

- PTT çöktü, e-devlet de olabilir

- Eczaneler dağıtacak

- SSK’lılar ve memurlar iş yerinden alacak

- Maske satışı serbest