Mehmet Barlas: ''Sansürün sonu hayal kırıklığı olur''

AK Parti'ye medyada en yakın olan yayın kuruluşlarından Sabah gazetesinin başyazarı Mehmet Barlas, RTÜK’ün internete darbe vuran yeni yönetmeliğini eleştirmeye devam ediyor.

Barlas dünkü köşesinde şunu yazmıştı

“(…) Bu tür güzel haberler arasında RTÜK'e interneti denetleme yetkisi veren yönetmelik maddesine ilişkin haberler, gündeme taş gibi düşmedi mi? Bu kadar başarılı icraata damga vuran AK Parti iktidarı, gerçekten RTÜK'ün mesela Netflix'i veya YouTube'u sansürlemesinin de mimarı mı olacak? İstanbul Belediye Başkanı seçiminin şokunu icraatla ve milleti kucaklayarak aşmak varken, AK Parti kendisini sosyal medyadaki ‘Sansürcülük hortluyor’ içerikli gündeme teslim mi edecek? (…)”

“SONU HAYAL KIRIKLIĞI”

Mehmet Barlas bugünkü Sabah Gazetesi köşesinde eleştirilerine devam etti ve RTÜK darbesinin “ancak Suudilere yakışacağını” belirterek, şöyle yazdı: “(…) 2002'den beri tek başına iktidarda bulunan ve Türkiye'ye hayal edilmesi bile zor atılımları yaptıran AK Parti'nin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en büyük düşmanları kraldan fazla kralcı olanlardır. 21'inci yüzyılın gelişmiş dünyasına yakışmayan davranışları savunanlar ya da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın deyişi ile ‘Halka tepeden bakanlar’, ancak Suudilere yakışacak bir dünya görüşünün gereklerini bizim toplumumuza uygun görürlerse, bu gidişin sonu hayal kırıklığı ile gelir. Özetle internete sahip olmak gelişmiş ve çağdaş olmaya yetmiyor. Önemli olan interneti özgürce kullanabilmektir.”