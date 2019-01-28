Melih Gökçek'ten Abdülkadir Selvi'ye şok sözler

Mansur Yavaş için kullandığı ifadelerin çarpıtıldığını savunan eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi'ye tepki gösterdi. Melih Gökçek, Selvi'ye "Sen bile bile insanları enayi yerine koyup, olayı çarpıtmaktan utanmıyor musun?" dedi.

CHP'nin Ankara adayı Mansur Yavaş için sarf ettiği ifade edilen "Makedon olduğunu ispat edersem adaylıktan çekilecek misin?" sözünün çarpıtıldığını savunan Gökçek, Selvi için "Bizden gözüküp, bizim cenaha yağ çekip, gerçekte karşıya hizmet eden sembollerden birisi" ifadesini kullandı.

Gökçek paylaşımlarında şu ifadelere yer verdi;

— Bugün nasibimiz medyacılardan açıldı… Bizden gözüküp, bizim cenaha yağ çekip, gerçekte karşıya hizmet eden sembollerden birisi, Abdulkadir Selvi. Dayanamamış bugün Mansur Yavaş'a yağ üzerine yağ. Sonunda da ne şiş yansın ne kebap yansın Özhaseki'ye yağlar. Samimi söylüyorum Selvi, ya tam bir anlama özürlü ya da tam bir algı yönetimcisi. Ben "Mansur Yavaş Makedonyalı, Öz be öz Ankara'lı değil" diyerek büyük bir suç işlemişim. Ya Selvi, benim annem Kosovalı, yani göçmenim. Ben nasıl Mansur Bey'i yüz kızartıcı suç gibi Makedonyalılıkla suçlarım. Tam tersine ceddinle iftihar etmekten utanma diyorum. Sen bile bile insanları enayi yerine koyup, olayı çarpıtmaktan utanmıyor musun?

1️⃣BUGÜN NASİBİMİZ MEDYACILARDAN AÇILDI...



BİZDEN GÖZÜKÜP,

BİZİM CENAHA YAĞ ÇEKİP, GERÇEKTE KARŞIYA HİZMET EDEN SENBOLLERDEN BİRİSİ,

ABDÜLKADİR SELVİ...



DAYANAMAMIŞ BUGÜN MANSUR YAVAŞ’A YAĞ ÜZERİNE YAĞ...



SONUNDA DA NE ŞİŞ YANSIN NE KEBAB YANSIN ÖZHASEKİYE YAĞLAR⤵️ pic.twitter.com/2OizDG78Fp — İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) 28 Ocak 2019

2️⃣SAMİMİ SÖYLÜYORUM SELVİ,

YA TAM BİR ANLAMA ÖZÜRLÜ YA DA TAM BİR ALGI YÖNETİMCİSİ.



BEN;”Mansur Yavaş Makedonyalı, Öz be öz Ankara’lı değil”DİYEREK BÜYÜK BİR SUÇ İŞLEMİŞİM.



SELVİ YAZISINDA AŞAĞIDA Kİ İFADELERİ KULLANMIŞ.⤵️ pic.twitter.com/izjDzN0UPk — İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) 28 Ocak 2019