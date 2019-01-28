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  4. 28 Ocak 2019 13:55

Melih Gökçek'ten Abdülkadir Selvi'ye şok sözler

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı AKP'li Melih Gökçek, Hürriyet Gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi'ye tepki gösterdi.

Melih Gökçek'ten Abdülkadir Selvi'ye şok sözler
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Mansur Yavaş için kullandığı ifadelerin çarpıtıldığını savunan eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi'ye tepki gösterdi. Melih Gökçek, Selvi'ye "Sen bile bile insanları enayi yerine koyup, olayı çarpıtmaktan utanmıyor musun?" dedi.

CHP'nin Ankara adayı Mansur Yavaş için sarf ettiği ifade edilen "Makedon olduğunu ispat edersem adaylıktan çekilecek misin?" sözünün çarpıtıldığını savunan Gökçek, Selvi için "Bizden gözüküp, bizim cenaha yağ çekip, gerçekte karşıya hizmet eden sembollerden birisi" ifadesini kullandı.
Gökçek paylaşımlarında şu ifadelere yer verdi;

— Bugün nasibimiz medyacılardan açıldı… Bizden gözüküp, bizim cenaha yağ çekip, gerçekte karşıya hizmet eden sembollerden birisi, Abdulkadir Selvi. Dayanamamış bugün Mansur Yavaş'a yağ üzerine yağ. Sonunda da ne şiş yansın ne kebap yansın Özhaseki'ye yağlar. Samimi söylüyorum Selvi, ya tam bir anlama özürlü ya da tam bir algı yönetimcisi. Ben "Mansur Yavaş Makedonyalı, Öz be öz Ankara'lı değil" diyerek büyük bir suç işlemişim. Ya Selvi, benim annem Kosovalı, yani göçmenim. Ben nasıl Mansur Bey'i yüz kızartıcı suç gibi Makedonyalılıkla suçlarım. Tam tersine ceddinle iftihar etmekten utanma diyorum. Sen bile bile insanları enayi yerine koyup, olayı çarpıtmaktan utanmıyor musun?

 

 

 

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