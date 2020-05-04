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  4. 04 Mayıs 2020 14:59

Müge Anlı'dan eski kocasını ''susturdu''!

Ünlü sunucu Müge Anlı, ekranlara döneceği tarih ve hamile olduğu iddialarının ardından başvurduğu mahkemece eski kocası Burhan Akdağ'ın kendisi hakkında "3 ay konuşmama" kararı aldırdı.

Müge Anlı'dan eski kocasını ''susturdu''!
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Müge Anlı ile Tatlı Sert programının yayından kaldırılmasının ardından çeşitli iddialar ile gündeme gelen ünlü program sunucusu Müge Anlı, eski eşi Burhan Akdağ'ın kendisi hakkında konuşmama kararı aldırdı.

Yeniçağ gazetesinden Erdem Avşar'ın haberine göre Müge Anlı’nın, başvurduğu İstanbul 1. Aile Mahkemesi, Akdağ hakkında "3 ay süreyle konuşmama" kararına hükmetti.

NE OLMUŞTU?

Müge Anlı’nın eski kocası Burhan Akdağ, Anlı’nın evli bir adam ile birlikte olduğunu iddia etmişti. Öte yandan Akdağ, katıldığı bir programda Müge Anlı’nın hamile olduğunu da savunmuştu.

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