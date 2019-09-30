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  4. 30 Eylül 2019 18:05

Nagehan Alçı hakkında suç duyurusu

Bir televizyon programında, 'Katil devlet' sözü nedeniyle büyük tepki çeken Nagehan Alçı hakkında Erzincan’da bir vatandaş suç duyurusunda bulundu.

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Yazar Nagehan Alçı’nın, bir televizyon programında söyledikleri tartışmalara neden oldu. Nagehan Alçı, canlı yayında Türkiye Cumhuriyeti’ne “katil devlet” dedi. Büyük tepki çeken bu söz üzerine Nagehan Alçı hakkında Erzincan’da Serdar Aydın isimli vatandaş adliyeye giderek Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Aydın, suç duyurusunda şu ifadeye yer verdi:

“Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak ve Türk Milliyetçisi bir ailenin evladı olarak devletimle her daim gurur duymuş bir vatan evladıyım. Özel bir kanalda yayınlanan programın katılımcılarından Nagehan Alçı isimli şahsın devletime ‘katil devlet’ diyerek itibarsızlaştırmaya yönelik canlı yayında bir takım beyanlarda bulunmuştur. Şahsın bu konu hakkında yargılanması ve yüce Türk devletinden özür dilemesini bekliyor ve gereğinin yapılması hususunu yüce Türk yargısından arz ederim”

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