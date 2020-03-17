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  4. 17 Mart 2020 08:20

Nagehan Alçı İsmail Saymaz’dan şikayetçi oldu

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, gazeteci yazar İsmail Saymaz’dan şikayetçi oldu. Saymaz, şikayetin nedeninin attığı bir tweet olduğunu açıkladı...

Nagehan Alçı İsmail Saymaz’dan şikayetçi oldu
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Habertürk yazarı Nagehan Alçı, gazeteci yazar İsmail Saymaz’dan şikayetçi oldu. Saymaz, şikayetin nedeninin attığı bir tweet olduğunu açıkladı. Öte yandan öldürülen akademisyen Ceren Damar’ın katilinin avukatı Vahit Bıçak’ın da Saymaz’dan şikayetçi olduğu anlaşıldı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Saymaz, “Bugün Nagehan Alçı ve Avukat Vahit Bıçak’ın şikayeti üzerine açılan iki soruşturmada ifade verdim. Şikayetlerin gerekçesi, aşağıdaki iki tweet” diyerek tweetleri paylaştı.

İşte o tweetler:

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