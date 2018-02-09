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  4. 09 Şubat 2018 13:10

Nagehan Alçı ve Rasim Ozan Kütahyalı'ya FETÖ soruşturması iddiası

Habertürk gazetesi yazarı Nagehan Alçı ve eşi eski Sabah gazetesi yazarı Rasim Ozan Kütahyalı hakkında FETÖ soruşturması başlatıldığı iddia edildi. Nagehan Alçı'dan bu iddiaya yanıt geldi.

Nagehan Alçı ve Rasim Ozan Kütahyalı'ya FETÖ soruşturması iddiası
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Habertürk gazetesi yazarı Nagehan Alçı, eşi Rasim Ozan Kütahyalı ve kendisi hakkında FETÖ soruşturması yürütüldüğü iddialarının tamamen yalan olduğunu söyledi.

Odatv, Habertürk gazetesi yazarı Nagehan Alçı ile eşi, eski Sabah gazetesi yazarı Rasim Ozan Kütahyalı hakkında FETÖ soruşturması yürütüldüğünü iddia etmişti. 

Söz konusu iddialara bugünkü köşe yazısında yanıt veren Alçı, "Ben ve eşim Rasim Ozan ile ilgili soruşturma olduğuna dair haberler tamamen yalan ve kurgudur. Bu kara propagandayı tezgâhlayanlar ve yayanlarla yargı önünde hesaplaşacağız" ifadelerini kullandı.

Odatv'nin iddiasına göre, soruşturma İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'ndan Cumhuriyet Savcısı İsmet Bozkurt tarafından yürütülüyor.

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