Nagehan Alçı'dan AK Parti'ye sert eleştiri

Nagehan Alçı bugünkü, "Bir sene lale dikmek yerine…" başlıklı yazısında, "Önümüzdeki yıl İstanbul’da lale görmeden yaşarız ama yaklaşan büyük İstanbul ya da bilimsel ifadesi ile Marmara depreminde birçok insan bu gidişle yaşamını yitirecek." dedi.

"Yalnızca devlet de değil, Koç Holding , Sabancı Holding ya da Eczacıbaşı Holding gibi özel sektörün önde gelen isimleri de bu konuda sorumluluk almalı." diyen Alçı "Mevcut hükümet bu insanları bürokrasi cehenneminde boğmamalı. Bürokratik oligarşi bari deprem konusunda kendini feshetsin. Bilimsel konulara vakıf olmayan bürokratların ukala tavırları sahadaki akademisyenlerin morallerini çok bozuyor." dedi.

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