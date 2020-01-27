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  4. 27 Ocak 2020 11:32

Nagehan Alçı'dan AK Parti'ye sert eleştiri

Habertürk'ün AK Parti iktidarına yakınlığıyla bilinen köşe yazarı Nagehan Alçı, Elazığ ve Malatya'yı yıkan depremle ilgili yazısında AK Parti iktidarını sert bir dille eleştirdi.

Nagehan Alçı'dan AK Parti'ye sert eleştiri
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Nagehan Alçı bugünkü, "Bir sene lale dikmek yerine…" başlıklı yazısında, "Önümüzdeki yıl İstanbul’da lale görmeden yaşarız ama yaklaşan büyük İstanbul ya da bilimsel ifadesi ile Marmara depreminde birçok insan bu gidişle yaşamını yitirecek." dedi. 

"Yalnızca devlet de değil, Koç Holding , Sabancı Holding ya da Eczacıbaşı Holding gibi özel sektörün önde gelen isimleri de bu konuda sorumluluk almalı." diyen Alçı "Mevcut hükümet bu insanları bürokrasi cehenneminde boğmamalı. Bürokratik oligarşi bari deprem konusunda kendini feshetsin. Bilimsel konulara vakıf olmayan bürokratların ukala tavırları sahadaki akademisyenlerin morallerini çok bozuyor." dedi.

Canlı yayında dikkat çeken hesap: ''Tüm deprem projelerini finanse eder''Canlı yayında dikkat çeken hesap: ''Tüm deprem projelerini finanse eder''

 

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