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  4. 10 Ocak 2020 17:19

Nagehan Alçı'dan dikkat çeken Ekrem İmamoğlu açıklaması

Canlı yayında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ters köşe yapmaya çalışırken kendi ters köşe olan Habertürk yazarı Nagehan Alçı Kanal İstanbul'la ilgili tartışmalara farklı bir boyut kazandırdı.

Nagehan Alçı'dan dikkat çeken Ekrem İmamoğlu açıklaması
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Nagehan Alçı bugünkü "Kanal İstanbul kararı bilimin değil felsefenin alanıdır" başlıklı köşe yazısında, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile katıldıkları canlı yayın için "Yayında bilimi kutsallaştırmak gibi saçma bir yola girdiğini anlatmaya çalışınca bana söylediği reaksiyoner sözlere de o yüzden tepki göstermedim." dedi.

"İster sağda ister solda olsun böyledir bizim siyasetçiler. Sadece İmamoğlu’na has olmayan genel bir hal bu Türk siyasetinde" ifadelerini kullanan Alçı "Yeter ki Kanal İstanbul’un yapılış süreci tamamen çağdaş bilimin verilerine sıkı sıkıya bağlı kalsın. Yeter ki şarlatan olmayan gerçek bilim insanlarının çalışmaları dikkate alınsın. Bu konuda yazmaya devam edeceğim." dedi.

Ekrem İmamoğlu'ndan Nagehan Alçı'ya tokat gibi cevapEkrem İmamoğlu'ndan Nagehan Alçı'ya tokat gibi cevap

 

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