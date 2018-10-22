Nevşin Mengü'den ''pipili'' paylaşımı olay oldu

Gazeteci Nevşin Mengü, evinin önünde suikast sonucunda öldürülen tarihçi yazar Necib Hablemitoğlu’nun eşi Şengül Hablemitoğlu’nun tweetine gelen bir cevaba verdiği tepkiyle Twitter'dikkatleri üzerine çekti.

Tartışma, Prof. Dr. Şengül Hablemitoğlu’nun, Twitter adresinden, “Günaydın mutlu hafta sonlarıııııı yine ülkemde mükemmel bir güne uyandım, şöyle bir soru sordum kendime; kadın değil miyim la ben? Hayır çünkü acayip iyi araba kullanırım, park edemeyeceğim yer yoktur. Gözüm cetvel gibidir, hacim de hesaplarım gözümle hem de sevgiler” yazmasıyla başladı.

Bu tweete “Elvan A.” ismindeki bir Twitter hesabından, “Nedir bu kadınlardaki 'ben herşeyi beceririm evelallah, erkekten farkım yok' kompleksi?.. @SinanCanan hocamızın kadın-erkek yaradılış farklarıyla ilgili ne anlattığını derinine anlamadan kavramadan, bilim ve fıtratı algılayamayan klasik ezik kadın psikolojisi yine dellendi!” ifadeleriyle bir yanıt verildi.

Bu yanıta ise Hablemitoğlu, “Ezik mi? terbiyesiz ve hadsiz olmak da fıtrattan tabii yapacak bir şey yok. Hele hele toplumsal olguları, bilimi risalelerden ve #fetö sempatizanlarından kavramaya çalışınca çok normal... Öperim Elvanım seni...”diyerek karşılık verdi.

Hablemitoğlu’na başka bir takipçisinden ise “Gelmiş geçmiş Dünya da bir tane kadın mucit gösterin siz haklısınız diyeyim Şengül hanım” yanıtı geldi.

Paylaşımdan sonra ise devreye Nevşin Mengü girdi. Mengü, bu ifadelere önce “Kendi bilmiyor diye yok sanıyor” diye yazdı. Sonra bir paylaşım daha yapan Mengü, “Adam bilim pipiyle yapılır sanıyor herhalde” diye yazınca binlerce retweet aldı.