Nevşin Mengü'den yerel seçimlerle ilgili şok iddia !

31 Mart yerel seçimlerinin resmi olmayan sonuçlarında CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'nun kazandığı ortaya çıkınca AK Parti'den art arda gelen itirazlara gazeteci Nevşin Mengü'den dikkat çeken bir yorum geldi.

Mengü AK Parti'nin İstanbul'da CHP'yi yorup bıktırarak seçimi kazanmayı hedeflediğini iddia etti.

Kendi twitter hesabı üzerinden bir paylaşım yapan Mengü, şu ifadeleri kullandı:

"İktidarın hedefi, muhalefeti yormak bıktırmak sonra da fetö metö diyerek istanbul belediye başkanlığına tabiri caizse çökmek"

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