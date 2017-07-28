Oktay Kaynarca'dan Cengiz Semercioğlu'na çok sert sözler

Ünlü oyuncu Gamze Özçelik, kendisi ve ablasının geçtiğimiz günlerde Bodrum'da çekilen fotoğraflarının yanında eski görüntülerinin kullanılmasına ateş püskürmüştü. Konuya devletin el atmasını isteyen güzel oyuncunun bu çıkışı üzerine Hürriyet yazarı Cengiz Semercioğlu da hem Gamze Özçelik hem de daha önce benzer bir tavrı sergileyen Oktay Kaynarca'yı köşe yazısında eleştirdi. Kaynarca ise dün geçtiğimiz günlerdeki merhum sanatçı Harun Kolçak yazısıyla da büyük tepki çeken Semercioğlu'na şöyle yanıt verdi:

'ÖNCE BİLGİ, SONRA...'



"O dönem başbakanlık makamına yazdığım yazıda, gazetecilik adı altında magazinin teröre dönüşmesini, magazin baronlarının 'gazetecilik' adı altında toplum dinamiklerini tahrip etmesini, 'ünlü olmazsan yırtamazsın, bunun için de yapacağın her şey makbuldur' mantığına serzenişte bulundum. Sevgili Cengiz Semercioğlu, artık önce bilgi sonra fikir demenin zamanı gelmedi mi?"

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