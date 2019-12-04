Kadına yönelik her türlü şiddetin önlenmesi amaçlı Türkiye'nin 2011 yılında imzaladığı, 2014 yılında ise uygulanmaya başlanan İstanbul Sözleşmesi'ne dönük tartışmalar İslamcı camiada sürüyor.

Hükümete yakın Yeni Akit yazarı Ali Karahasanoğlu, “İstanbul Sözleşmesi’nin sorumluluğu AK Parti’nindir" demiş ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar’ın yöneticisi olduğu Kadın ve Demokrasi Derneği’ni (KADEM) hedef alarak, “KADEM ya öğrensin, ya sussun!” demişti.

"PORNOGRAFİK LİNÇLERİ YAŞAMAKTAN USANDIM"

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar’ın başkan yardımcısı olduğu KADEM'in muhafazakar camiada hedef alınması tartışmaları sürerken, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a yakınlığıyla bilinen Star gazetesi yazarı Sibel Eraslan, bugünkü köşesinde, "İstanbul Sözleşmesi’nin ağır yükü" başlıklı dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.

Sibel Eraslan, söz konusu konuyla ilgili olarak, "Pornografik linçleri yaşamaktan gerçekten usandım" dedi.

Sibel Eraslan, yazısında, şunları söyledi:

"İstanbul Sözleşmesi konusu açıldığında her seferinde adeta FETÖ ofisleri gibi çalışarak hakaretamiz ve pornografik linçleri yaşamaktan gerçekten usandım. İslam annelerini kaleme almış, edebiyat yolumu zamanı kuran mukaddes anneler üzerinden çizmiş bir yazarım. Benim yerim; aileden, çocuktan, anneden, babadan, büyükanneden, büyükbabadan, akrabadan, komşudan, duldan, yetimden, yolcudan, talebeden, yoksuldan, misafirden yanadır. Ama kendi dağılışımızı, yozlaşmamızı, çöküşümüzü sadece bir sözleşmeyle açıklayamayız diyorum."