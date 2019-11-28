Rahmi Turan'dan Hadi Özışık'a zor soru: ''Bunlar yalan mı Hadi ?''

Sözcü gazetesi yazarı Rahmi Turan'ın gündeme bomba gibi düşen "Saray'a giden CHP'li" iddiasıyla ilgili olarak canlı yayında Turan'ı "asparagas haber yapmakla" suçlayıp, kötü gazeteci olarak nitelendiren Hadi Özışık'a Turan'ın yanıtı çok sert oldu.

Rahmi Turan, Sözcü gazetesindeki bugün yayınlanan yazısında "Bunlar yalan mı Hadi'' ara başlığıyla, Hadi Özışık'ı, Sabahattin Önkibar'ın bir yazısıyla hedef tahtasına oturttu.

Turan "televizyonlarda bana vahşice saldıranların başında bir zamanlar benim yanımda çalışan birisi geliyor" dediği Hadi Özışık için, "Babıâli'nin az sayıdaki düzgün yazarlarından biri olan" diyerek nitelendirdiği Sabahattin Önkibar'ın bir yazısını paylaştı.

İşte Turan'ın köşesindeki o yazı:

Kendisine ekmek veren eli ısıran Hadi Özışık hakkında, Babıâli'nin az sayıdaki düzgün yazarlarından biri olan Sabahattin Önkibar'ın bir yazısını nakledeceğim.

Onu iyi tanıyan Önkibar “Bunlar yalan mı Abdülhadi?” başlıklı yazısında aynen şöyle diyor:

“Yıllar önce Yeniçağ'daydım. Abdüllatif Şener'in AKP'den kopacağını öğrendim ve yazdım.

Kendi ifadesiyle AKP'li Cihan Kamer'den aldığı parayla internet sitesi kuran Abdülhadi Özışık (Adını Hadi diye kullanıyor) bu yazım üzerine AKP'yi sahiplenmek adına bana ‘Yalancı, yok böyle bir şey' diyerek saldırdı.

Önce ciddiye almadım. Benim bir dönem Ankara temsilcisi olduğum Türkiye Gazetesi'ni elden dağıtan ve arta kalan zamanda müstahdemlik yapan sıradan biriydi.

Muhatap almamam üzerine bu Abdülhadi üslûbunu çirkinleştirip saldırmaya devam edince mecburen karşı yazı yazdım ve de onu mahkemeye verdim.

SONUÇ: Hem Abdüllatif Şener yazdığım ‘İstifa edecek' başlıklı yazımdan kısa bir süre sonra AKP'den istifa etti, hem de Abdülhadi'yi yargıda tazminata mahkûm ettirdim.

İşte eğitimi olmayan ve “Ne idim, ne oldum?” moduyla gezinen, müstahdem kökenli bu Abdülhadi, kim güçlü ise onun kayığına biniyor.

Mesela FETO'nun etkin döneminde Fethullah'ın Avustralya gezisi misali pek çok organizasyona katıldı ve destekleyici yayınlar yaptı ki, isteyen arşivde bulabilir.

Bu arada yine kendisi yazdı, AKP'li belediyelerden dayak yemiş adamdır… Tekrar ediyorum, bunu sütununda yazan kendisidir. Peki, o dayak niçindir ve perde arkası nedir, açıklasana Abdül!”

Ergin Asyalı anlatıyor

Karikatürleriyle bu sütunu zenginleştiren Ergin Asyalı, “Sakallı Bebek” haberinin nasıl yapıldığına bizzat tanık olduğunu söyleyerek şöyle anlatıyor:

“Yıl 1987 idi. TAN grafik servisinde çalışıyordum. Genel Yayın Müdürü Tevfik Yener'di. O günlerde telefonla arayan okurlar ‘Sakallı bir bebek doğmuş, doğru mu?' diye soruyorlardı. Bunun üzerine Tevfik Yener, tamamen dedikoduya dayanan bu haberi, temsili resimle süsleyerek yayınlamaya karar verdi. Resmi çizen de ressam Remzi Taşkıran'dı. Haberde bunun sadece bir dedikodu olduğu da vurgulanmıştı.”