Reha Muhtar'dan Yıldırım Demirören'e ''Melda gözdağı'' mı ?

Reha Muhtar’ı da, Yıldırım Demirören’i de, hepimiz tanıyoruz. Biri, bir zamanlar Türkiye’nin en çok izlenen haber sunucusu Reha Muhtar, diğeri medya’nın en büyük ve en güçlü patronu Yıldırım Demirören.

Bir dönem Show TV Ana Haber ile televizyon sektöründe fırtınalar estiren ünlü gazeteci Reha Muhtar, bugünlerde binlerce işsiz gazeteciden biri. Ama üzülmeyin, Reha’nın parası bol. Boğazda yalısı var diyeyim, gerisini siz tahmin edin.

Geçtiğimiz yıllarda, Yıldırım Demirören’e ait Vatan gazetesinde yazı yazan Reha Muhtar, işten atıldı. Kendisine ödenen tazminatı beğenmeyen Reha Muhtar, iş mahkemesinde alacak davası açtı.

Ancak bu dava geçtiğimiz günlerde sonuçlandı ve mahkeme Reha Muhtar’ın alacak talebini reddetti.

Bu karara çok kızan Reha Muhtar, dün şöyle bir twitt attı:

"Allah; eğer avukatlarınızla çocuklarımın hakkını aldıysanız; onu bir gün sizden ve çocuklarınızdan tahsil eder sevgili Melda ve Yıldırım Demirören..."

Reha Muhtar, bu twitt’inde çocuklarının videosunu da paylaşarak, mesajını daha da dramatik bir hale getirdi.

Allah; eğer avukatlarınızla çocuklarımın hakkını aldıysanız; onu bir gün sizden ve çocuklarınızdan tahsil eder sevgili Melda ve Yıldırım Demirören... pic.twitter.com/7o3hXkcOxu — Reha Muhtar (@Reha_Muhtar) 16 Mayıs 2019

Reha Muhtar’ın, kaybettiği bir dava sonucu, olaya kendi ve Yıldırım Demirören’in çocuklarını karıştırması ve Yıldırım Demirören’in çocuklarına “ Bela Okuması “ medya çevrelerinde çok ayıplandı.

Ama mesajdaki asıl bomba son kısmındaydı. Bunu çözecek zeka ve yayınlayacak yürek de sadece haber3.com’da vardı.

Peki neydi bu bomba?

Mesajın son kısmında “ Melda ve Yıldırım Demirören “ yazıyordu.

Bu twiti okuyanlar da, doğal olarak, Melda’nın Yıldırım Demirören’in eşi sandılar.

Oysa, Yıldırım Demirören’in eşinin adı “ Revna “ idi. Reha Muhtar’ın bunu bilmemesi imkansızdı. Hadi hızla yazarken harf hatası yaptı desek, Revna ve Melda, Ayşe ile Fatma kadar iki farklı isim. Yani burada kasıtlı bir yanlış yazım vardı.

Peki Reha Muhtar gibi bir zeka küpü neden bu hatayı yapmıştı ?

Biliyorum, şimdi “ Yahu, tünel kazılan hapishanenin önünden canlı yayın yapan Kanal D’nin acar muhabiri Aydın Baylan’a ( Mahkumlar firar etmek için mi tünel kazmış ) diyen Reha mı zeka küpü ? ) diyeceksiniz. Ama o yayın heyecanıydı. Yoka Reha Muhtar zeka oyunu olan briçin ustasıdır, evi kupa doludur.

Neyse…

Peki kim bu Melda ?

Melda Şener, Yıldırım Demirören’in eski sekreteri. Bir dönem ikisi arasında ilişki olduğu iftiraları yayınlanmış, bu iftirayı yayınlayanlar da, mahkemeye verilmişti.

Mesajının sonuna Yıldırım Demirören’in eşi Revna yerine, dedikodulara konu olmuş Melda’nın yazmakta Reha Muhtar’ın amacı neydi ?

Bu işi bilen kişilerin, konuyla değerlendirmesi şöyle:,

“ Reha Muhtar davayı kaybetti. Üst mahkemelerde de kazanma şansı olmadığını gördü. Bu mesaja kasıtlı olarak Melda hanımın adını yazarak, Yıldırım Demirören’e ( Bu işi uzatma, hakkım olan tazminatı ver. Yoksa açarım Melda dosyasını, faturan çok daha ağır olur ) gözdağını vermek istemiş olabilir. “

Peki Reha Muhtar, gerçekten böyle bir hesap içine olabilir mi ? Seveti 10 -15 milyon dolar arasında olan Reha Muhtar’ın böyle bir şey düşünmek dahi istemiyoruz.

Ama öte yandan, attığı twitt, bu teze destek olacak durumda.

Peki şimdi ne olacak ?

Yıldırım Demirören’in bu twitt’i yutması mümkün değil.

Dava açsa kazanamaz. Reha Muhtar mahkemede hakime boynunu büker, “ Davayı kaybettiğim için, çok üzgündüm. Yanlışlıkla Revna yerine Melda yazdım sayın yargıç “ der ve davadan yırtar

Yıldırım Demirören medeni bir insan. Reha Muhtar’ı dövecek hali yok.

Yıldırım Demirören susup, bu twitt’i yutsa, karizması çizilir.

O zaman geriye tek seçenek kalacak.

Kendi medyasında, Reha Muhtar’ın özel hayatı için haberlere yol verecek. Reha Muhtar’ın olaylı boşanması ve istediği parayı alamayan öfkeli eski eşi Deniz Uğur, sahneye çıkabilir ve Reha Muhtar’a sallayabilir.

Görünen o ki, önümüzdeki günlerde nur topu gibi bir polemiğimiz olacak.

Elbette tüm gelişmeleri, verilen mesajların çözülen kodlarını sadece haber3.com’da bulacaksınız…

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Reha Muhtar, Yıldırım Demirören'e neden bela okudu ?