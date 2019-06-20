Sabah yazarı Okan Müderrisoğlu İmralı'yı gösterdi

AK Parti Hükümeti'ne olan yakınlığıyla bilinen Sabah gazetesinde bugün Okan Müderrisoğlu imzasıyla dikkat çeken bir yazı yayınlandı.

Müderrisoğlu "İstanbul... Kürt kökenli seçmenler" başlıklı yazısında HDP'nin tutuklu bulunan eski eş başkanı Selahattin Demirtaş'ın HDP seçmenine CHP adayına destek istediğini hatırlatırken, İmralı'da tutuklu bulunan eli kanlı terör örgütü PKK'nın lideri Abdullah Öcalan'ın henüz ne dediğinin bilinmediğini yazdı.

Sabah gazetesinin Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu yazısında İmralı adasından aldığı duyumlara göre bebek katili Öcalan'ın "nötr kalınması" çağrısı yaptığını ancak terör örgütü PKK’nın lideri Abdullah Öcalan’ın mesajının yayımlanması gerektiğini söyledi.

İşte Müderrisoğlu'nun o satırları:

"Ada'dan dönen avukatlarının, vakit geçirmeksizin güncel değerlendirmeleri paylaşması gerekiyor. Ki duyumlarımız, seçimde en azından ‘nötr kalınması’ çağrısına denk düşüyor.”

Müderrisoğlu'nun bu yazısı gündeme bomba gibi düşerken, gazeteci İsmail Saymaz, Okan Müderrisoğlu'nu "23 Haziran için Öcalan’dan yardım istemekle" suçladı.

Gazeteci İsmail Saymaz, Müderrisoğlu’nun yazısına sosyal medya hesabından tepki göstererek, “İnanılır gibi değil! Sabah’ın Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, Kürtlerin oy desteği için Abdullah Öcalan’dan yardım istiyor.” satırlarını yazdı.



