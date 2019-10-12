Sevilay Yılman'dan Buket Aydın'a çok sert tepki

Habertürk yazarı Sevilay Yılman, Aydın'a "Bi lokma çocukların ölümünün yaşandığı bir alanda kendini defilede sanan arkadaş... Gazeteciliğin namusu için değilse de... O süslü püslü makyajlı rolexli halinle poz verdiğin yerin karşı tarafında kelle koltukta savaşan Mehmetciğimizin hatrına sil bu paylaşımları!" diye tepki gösterdi.

Gazeteci Kutlu Esendemir de Buket Aydın’ı “ayakLarına nasır değmesin yiğidim” mesajını yazarak eleştirdi.

CHP Milletvekili Mehmet Bekaroğlu ise “Yaptığınız iş ciddi bir iş, bebekler ölüyor, siviller, askerler ölüyor, anne babaların gözleri ekranlarda çocuklarının haberlerini bekliyor. Siz sanki defileye çıkmış poz veriyorsunuz. O kadar boyanmaya nasıl zaman buldunuz? Yazıklar olsun!” mesajıyla Aydın’a yüklendi.