  1. Anasayfa
  2. Medya
  3. Polemik
  4. 12 Ekim 2019 12:55

Sevilay Yılman'dan Buket Aydın'a çok sert tepki

Kanal D Ana Haber Spikeri Buket Aydın'ın giydiği kamuflaj pantalon, saat ve kurşun geçirmez yelek sosyal medyada gündem oldu. Gazeteci Sevilay Yılman, Buket Aydın'a çok sert tepki gösterdi.

Sevilay Yılman'dan Buket Aydın'a çok sert tepki
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Habertürk yazarı Sevilay Yılman, Aydın'a "Bi lokma çocukların ölümünün yaşandığı bir alanda kendini defilede sanan arkadaş... Gazeteciliğin namusu için değilse de... O süslü püslü makyajlı rolexli halinle poz verdiğin yerin karşı tarafında kelle koltukta savaşan Mehmetciğimizin hatrına sil bu paylaşımları!" diye tepki gösterdi.

Gazeteci Kutlu Esendemir de Buket Aydın’ı “ayakLarına nasır değmesin yiğidim” mesajını yazarak eleştirdi.

CHP Milletvekili Mehmet Bekaroğlu ise “Yaptığınız iş ciddi bir iş, bebekler ölüyor, siviller, askerler ölüyor, anne babaların gözleri ekranlarda çocuklarının haberlerini bekliyor. Siz sanki defileye çıkmış poz veriyorsunuz. O kadar boyanmaya nasıl zaman buldunuz? Yazıklar olsun!” mesajıyla Aydın’a yüklendi.

 

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
tepki , fotoğraf , poz , buket aydın , sevilay yılman
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM