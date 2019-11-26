Sözcü yazarı Rahmi Turan özür diledi

Geçtiğimiz hafta yazdığı "Saray'a giden CHP'li" iddiasıyla Türkiye'de gündeme bomba gibi düşen Sözcü gazetesi yazarı Rahmi Turan bugünkü yazısında özür diledi.

Turan özür yazısında yaşananları bir trafik kazasına benzetti.

Rahmi Turan’ın yazısı şöyle:

Özür diliyorum!

Haber kaynağım olan 20 yıllık gazeteci arka­daşıma güvenerek kulis bilgisi niteliğinde (iç say­fada) yazdığım yorum-ha­berle Türkiye’nin gündemi­ni bu kadar meşgul ettiğim için son derece üzgünüm.

Doğru olmadığı anlaşılan haberde adı geçen:

– Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Er­doğan’dan…

– CHP eski Yalova milletvekili ve Cumhur­başkanı adayı Muhar­rem İnce’den…

– Ve tüm siz sevgili okurlarımdan özür dili­yorum.

Bunu bir “trafik kazası” gibi kabul etmek gerekiyor.

Kasıtlı olmadan, dikkatsiz­lik sonucu ortaya çıkan bir hatadır bu!

Yorum-haberde adı geçen Cumhurbaşkanı Er­doğan “Külliye’de bir CHP’li ile görüştüğüm külliyen yalan” diye kesin konuştu.

Muharrem İnce, ispat edilirse kendisini Taksim’de yakacağını söyleyerek “Bu Genel Merkez’in içindeki bir çetenin işidir!” dedi.

CHP ve çete, birbirine taban tabana zıt iki sözcük…

Bu durumda parti merkezi bir “Araştırma komisyo­nu” kurarak konuyu mutla­ka aydınlığa çıkartmalıdır!



